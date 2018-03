TSE anuló el proceso revocatorio para Revilla

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El Tribunal Supremo Electoral (TSE) notificó a la Alcaldía de La Paz sobre la anulación del proceso de revocatoria de mandato en contra del alcalde Luis Revilla, promovido por el dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) afín al MAS, Jesús Vera. La información fue dada a conocer por el director general de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Fernando Velásquez, quien explicó que la anulación del proceso revocatorio se debió a las apelaciones hechas ante el organismo electoral a la forma y el fondo del proceso iniciado por Vera. "Ayer hemos sido notificados por parte del TSE con las dos resoluciones que dan respuesta a las apelaciones que nosotros hemos presentado con relación a las resoluciones de revocatorio. El revocatorio para toda la ciudadanía ha sido anulado en estos dos procedimientos", informó Velásquez. Luego de conocer la decisión del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, de dar curso al proceso revocatorio contra Revilla mediante las resoluciones 0029/2018 y 0031/2018, la dirección jurídica de la comuna impugnó tales determinaciones con observaciones de forma y fondo, por ejemplo el que figuren en las demandas una persona (identificada como María Juana Blanco Mamani) con un número de cédula de identidad que no corresponde y que otra (Celso Poma Añaguaya) sea de un asiento electoral de otra jurisdicción territorial que no es La Paz. Con la anulación de ambas resoluciones, dijo Velásquez, lo que corresponde ahora es que el TED de La Paz solicite a Vera la restitución de las firmas que recolectó en libros, los cuales deben ser destruidos para no ser utilizados con otros fines. "El TED en cumplimiento al TSE debe exigir la restitución de estas firmas y pedimos que se nos convoque y se proceda a la destrucción de estos libros. Corresponde que estos libros llenados de manera ilegal, al haberse dejado sin efecto el proceso revocatorio y anulado, no sean utilizados en fines distintos para los que se los otorgó", sostuvo. Velásquez espera que el TED los convoque para presenciar la destrucción de estos libros. La pasada semana, Vera dio a conocer que ya se recolectaron cerca de 10.000 firmas para buscar la habilitación del referendo revocatorio en contra de Revilla. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario