TSE: bajarse de la candidatura no implica perder personería

Agrandar la foto + Twittear El 22 de julio ser√° una fecha clave en el calendario electoral. Para ese d√≠a est√° prevista la inscripci√≥n de candidatos a diputados y senadores y, t√©cnicamente, ser√° la √ļltima oportunidad para que candidatos desistan de participar del proceso electoral. En ese marco, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Mar√≠a Eugenia Choque, dijo ayer a EL DEBER que todos est√°n conminados a seguir en carrera porque participaron en las primarias, pero admiti√≥ que, si no lo hicieran, sus partidos no perder√°n sigla ni personer√≠a jur√≠dica. Esto podr√≠a reabrir las negociaciones entre opositores para posibles alianzas, ya que Choque ha levantado la "sentencia de muerte pol√≠tica" que implicaba para las siglas salirse de la carrera. Por ello, cada vez que era preguntado, V√≠ctor Hugo C√°rdenas, postulante de UCS, dec√≠a que el tiempo de la unidad muri√≥ en noviembre, cuando se venci√≥ el plazo para las alianzas y renunciar a estas alturas era un "suicidio pol√≠tico". El presidente Evo Morales lanz√≥ el desaf√≠o de enfrentarse a un candidato √ļnico de oposici√≥n, pero es casi imposible. Carlos Mesa, √ďscar Ortiz y V√≠ctor Hugo C√°rdenas han manifestado que no est√°n dispuestos a declinar su postulaci√≥n porque sienten que tienen la musculatura suficiente. Algo parecido sucede con Jaime Paz Zamora, Ruth Nina, Israel Rodr√≠guez y F√©lix Patzi. El √ļnico dispuesto a bajarse en pos de la unidad es Virginio Lema, del MNR. Lo que queda claro con la declaraci√≥n de Choque es que para las tiendas pol√≠ticas que est√°n mal en las encuestas, es menos riesgoso bajarse que presentarse y obtener menos del 3% en la jornada de votaci√≥n, lo cual implicar√≠a perder la sigla. EL DEBER accedi√≥ a una parte del documento del calendario electoral que se presentar√° en cuatro d√≠as y que todav√≠a es analizado por la Sala Plena del TSE. Desde el 29 de mayo, pero con fecha l√≠mite el 22 de julio, se registrar√° la inscripci√≥n de candidaturas para diputados y senadores; adem√°s de la presentaci√≥n de la plataforma program√°tica y el programa de Gobierno. El abogado y analista Iv√°n Lima insisti√≥ que los partidos opositores tienen hasta julio para definir si es que se unen y enfrentan a Evo Morales menos divididos. "Ese d√≠a se cerrar√° la posibilidad de que los partidos con menos posibilidades que el mejor ubicado en las encuestas, que es Carlos Mesa, puedan adherirse a su candidatura y meter a trav√©s de negociaciones senadores y diputados en regiones donde tengan m√°s fuerza", dice. La presidenta Choque explic√≥: "No olvide que una de las caracter√≠sticas de las primarias es que tienen car√°cter vinculante. Entonces est√°n obligados a participar", asever√≥. Sin embargo, asegur√≥ que la Sala Plena no analiz√≥ la posibilidad de que alg√ļn candidato decida bajarse. "No creo que se presenten esos casos. Sin embargo, si alguno de ellos decide no presentarse, el partido no pierde su personer√≠a jur√≠dica", recalc√≥. Quien dio una explicaci√≥n en detalle al respecto fue el analista Lima. La Ley 1096 de Organizaciones Pol√≠ticas, del 1 de septiembre de 2018, abrog√≥ con vigencia inmediata las leyes 1983 y 2771. La disposici√≥n transitoria tercera de la Ley 1096, se√Īala que las organizaciones pol√≠ticas deben adecuarse a la Ley "hasta el 31 de diciembre de 2021". "Esto significa que los derechos y obligaciones de los partidos pol√≠ticos tendr√°n vigencia plena, desde el 1 de enero de 2022", dijo. Bajo esta ley, un partido puede perder su personalidad jur√≠dica bajo tres posibilidades: incumplir con la cantidad m√≠nima de militantes, es decir, el 1,5% del padr√≥n nacional y al menos el 1% en cinco departamentos; no obtener al menos el 3% en la √ļltima elecci√≥n que participe; y no concurrir a dos elecciones seg√ļn su alcance. En consecuencia, como la ley rige a partir de septiembre de 2018, sus disposiciones que determinan una sanci√≥n se cumplen desde esa fecha, "por lo tanto, los partidos que no concurren a la elecci√≥n de octubre de 2019 y la de octubre de 2024, pierden la personer√≠a jur√≠dica", agreg√≥. El TSE podr√≠a interpretar que los partidos que no participaron de las elecciones nacionales del 12 de octubre de 2014 y no participen este a√Īo, "pierden su personalidad jur√≠dica. Pero dada la abrogaci√≥n de las leyes previas 1983 y 2771, esa interpretaci√≥n violar√≠a el principio de legalidad y retroactividad de la ley", dijo. Los partidos pol√≠ticos tienen hasta el 31 de diciembre de 2021 para ajustar sus estatutos y cumplir con el art√≠culo 14, numeral II de la Ley 1096, esto es actualizar su registro de militancia y cumplir los porcentajes m√≠nimos, al menos hasta febrero de 2021 (un a√Īo despu√©s de las elecciones subnacionales). La tercera posibilidad es que algunos de los nueve partidos habilitados por las elecciones primarias, no logren al menos el 3% de votos del padr√≥n electoral en las elecciones de octubre de 2019. "Por lo tanto, si alguno de los ocho partidos de la oposici√≥n dice que tiene obligaci√≥n de participar en estas elecciones de manera 'independiente' y sin lograr la 'unidad' porque podr√≠a perder su personer√≠a jur√≠dica, no est√° diciendo la verdad. Es posible que se presente un candidato √ļnico a la Presidencia y una plancha 'consensuada' de diputados y senadores, sin que esa decisi√≥n les cause ning√ļn perjuicio". Ortiz, candidato por Bolivia dice no; Carlos Alarc√≥n, vocero de Comunidad Ciudadana, y C√°rdenas, postulante por UCS, se excusaron de comentar los pormenores del calendario porque a√ļn no se public√≥, ni tampoco quisieron hacer un an√°lisis sobre la posibilidad que abri√≥ Choque con su declaraci√≥n a este medio. El diputado Amilcar Barral plante√≥, una vez m√°s, que los candidatos con menos del 10% deber√≠an bajarse y ceder el espacio al que est√© mejor ubicado, "y ese debe bajar de las nubes e ir a buscar a esos candidatos", plante√≥. La respuesta la dio su colega Rafael Quispe. "UN, a la cabeza de Doria Medina, y Barral no tienen moral para pedir la unidad ni pedir a los candidatos que se bajen porque ellos no participan en las elecciones, antepusieron su inter√©s personal antes que a Bolivia, y no est√°n en carrera". Inelegibilidad El 22 de julio también se registrará la presentación de requisitos de causales de inelegibilidad de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia. Eso está normado en el artículo 238 de la CPE. En los casos de candidatos, como el gobernador Félix Patzi o el senador Óscar Ortiz, aplica la obligación de renunciar tres meses antes. Para el presidente Morales, no. La diputada Norma Piérola presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para eliminar esta obligatoriedad.