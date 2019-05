TSE convoca a elecciones y pide respeto por su trabajo

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanz贸 la convocatoria a las elecciones generales del 20 de octubre. Ante las amenazas de c铆vicos y pol铆ticos de oposici贸n que el viernes en Santa Cruz de la Sierra exigieron la renuncia de los vocales, la presidenta del ente electoral, Mar铆a Eugenia Choque, pidi贸 respeto por el trabajo del 贸rgano. En conferencia de prensa, se refiri贸 a las cr铆ticas opositoras y descart贸 cualquier renuncia. "Entendemos tambi茅n la posici贸n que asumen algunos sectores pol铆ticos", dijo y asegur贸 que la experiencia ha demostrado que son normales las cr铆ticas y las observaciones. "Los organismos electorales en tiempos de elecciones no solo son criticados en Bolivia sino en diferentes pa铆ses", agreg贸. Luego se dirigi贸 sin nombrarlos a los c铆vicos y expres贸: "con todo el respeto que se merecen, les pedimos que entre todos guardemos el respeto y la consideraci贸n de unos a otros, porque todos tambi茅n nos debemos al pa铆s". Por convocatoria del Comit茅 C铆vico pro Santa Cruz, representantes c铆vicos del pa铆s, organizaciones ciudadanas y partidos pol铆ticos de oposici贸n se reunieron en la capital cruce帽a y cuestionaron la "falta de credibilidad, independencia, transparencia e imparcialidad" del 贸rgano electoral. Dieron un plazo hasta el pr贸ximo 31 de mayo a los vocales para renunciar a sus cargos y, si no lo hacen, anunciaron que iniciar谩n movilizaciones. El presidente c铆vico cruce帽o, Luis Fernando Camacho, se refiri贸 a las declaraciones de la presidenta del TSE y se帽al贸 que "el respeto se gana y ellos (vocales del TSE) no se lo han ganado, por el contrario no han respetado la voluntad del pueblo expresada a trav茅s del voto del 21-F". Record贸 que los vocales "se han prestado" a los pedidos del Gobierno, sea por intereses pol铆ticos o por presi贸n y que "los bolivianos tenemos una 煤ltima oportunidad con el calendario electoral para que pueda hacer respetar el voto del pueblo, inhabilitando la candidatura de Evo y Alvaro Garc铆a Linera". "C贸mo quieren que los respetemos si ellos no han respetado la voluntad del 51,3% de los bolivianos. Claro que vamos a seguir pidiendo su renuncia. Ellos son los que deben hacer respetar el voto del pueblo y aplicar los resultados del refer茅ndum de 2016". Consider贸 que el pueblo quiere un tribunal totalmente imparcial "consensuado entre oposici贸n y oficialismo", y que est茅 conformado por personas notables, que respeten la CPE y las leyes. El rector de la UMSA y miembro de la Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarrac铆n, quien estuvo en ese encuentro del viernes, dijo que la reacci贸n de Choque no sorprende y advirti贸 que lo que menos har谩n los integrantes de la Sala Plena del TSE es "renunciar por su voluntad por la subordinaci贸n absoluta que tienen hacia el Gobierno, lo que implica tener un respaldo pol铆tico, material y protecci贸n". "Est谩n m谩s del lado del delito que de la idoneidad. A estas alturas han demostrado que tienen cuero de anta, se les puede decir de todo y dale con atornillarse en el cargo", acus贸. La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra record贸 "los distintos fracasos que tuvo el Comit茅 C铆vico cuando asumi贸 demandas pol铆ticas". Enumer贸 la huelga de hambre a la que los c铆vicos covocaron a fines de 2018 y que termin贸 levant谩ndose antes del 31 de diciembre. "Mengu贸 progresivamente y luego prometieron un paro c铆vico que tuvo cada vez menos fuerza y capacidad de movilizaci贸n", record贸 la representante oficialista. El TSE presentar谩 hoy el Calendario Electoral Para las 8:00, la presidenta del TSE, Mar铆a Eugenia Choque, convoc贸 a una conferencia de prensa en donde explicar谩 las actividades que conformar谩n el Calendario Electoral, que estar谩 programado de la siguiente manera: 29 al 31 de mayo: Designaci贸n de jueces electorales 31 de mayo al 14 de julio: Empadronamiento masivo 19 de julio: Inscripci贸n de candidaturas 11 de agosto: Publicaci贸n de candidaturas 12 de agosto al 5 de octubre: Presentaci贸n de demandas de inhabilitaci贸n de candidaturas 12 de agosto al 5 de septiembre: Sustituci贸n de candidatos por renuncia 6 de septiembre al 16 de octubre: Sustituci贸n de candidatos por otras causales 19 de octubre: Publicaci贸n de candidatos final 20 al 27 de octubre: C贸mputo y proclamaci贸n de resultados a nivel departamental 28 de octubre: Publicaci贸n de resultados departamentales 3 de noviembre: C贸mputo y proclamaci贸n de resultados nacionales 4 al 9 de noviembre: Publicaci贸n de resultados finales 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario