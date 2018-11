TSE descarta suspender las primarias y dice que un voto basta para elegir al binomio

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El Tribunal Supremo Electoral har√° lo que diga la Ley de Organizaciones Pol√≠ticas.¬†Y¬†la ley no dice nada sobre la existencia de¬†un solo binomio por partido para las elecciones primarias. Luego de que este mi√©rcoles nueve frentes presentaran a sus postulantes a candidato a presidente y vicepresidente, solo una pareja por fuerza pol√≠tica, surgieron voces que piden la anulaci√≥n de los comicios, arguyen que el proceso costar√° 27 millones de bolivianos y que si un binomio no tiene competencia dentro del partido, no tiene sentido gastar dinero en esa votaci√≥n. Consultado por EL DEBER, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral Antonio Costas descart√≥ que se vaya a considerar la suspensi√≥n de las elecciones del 27 de enero. "La ley no establece ninguna consideraci√≥n al respecto", indic√≥ y dijo que los comicios deben llevarse a cabo independientemente de cu√°ntos binomios se inscriban por partido. El acto de votaci√≥n bien podr√≠a reemplazarse por uno de aclamaci√≥n,¬†ya que incluso si hay mayor√≠a de votos en blanco o nulos basta con un solo voto a favor del binomio para que √©ste¬†representen al partido en las elecciones generales. "Gana el binomio con los votos que obtenga no existe un m√≠nimo", dijo Costas y agreg√≥ que "un solo voto a favor es suficiente". Versiones En redes sociales, analistas y actores pol√≠ticos debaten sobre la utilidad de los comicios. Para algunos, es un gasto absurdo porque no hay m√°s de un binomio en ning√ļn partido. Para el¬†Movimiento Al Socialismo, el proceso profundiza la democracia. Uno de los que los cuestiona es el candidato de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa: "¬ŅPrimarias? No hay competencia interna. El padr√≥n no es cre√≠ble. Es una dilapidaci√≥n de dinero. En estas condiciones esas 'elecciones' no tienen ning√ļn sentido. No se deber√≠an realizar", escribi√≥ en Twitter. En esa misma red social, el presidente del Senado, Milton Bar√≥n le respondi√≥: "Las elecciones primarias est√°n absolutamente justificadas, porque profundizan la democracia y promueven la participaci√≥n en las decisiones internas de los militantes para elegir democr√°ticamente a sus binomios". Para Bar√≥n, militante del Movimiento Al Socialismo "es mucho m√°s democr√°tico elegir a los binomios en elecciones", a√ļn cuando no haya opci√≥n a elegir. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario