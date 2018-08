TSE desmiente a BarÃ³n y desvela una pugna de poderes detrÃ¡s de nueva ley

Fotografia: EFE Agrandar la foto + Twittear El choque entre 贸rganos del Estado ya es evidente. En un comunicado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lament贸 que el Legislativo no hubiese respetado el esp铆ritu del proyecto de la Ley de Organizaciones Pol铆ticas que propuso. En ese sentido, la presidenta del TSE, Katia Uriona, ayer por la tarde, desminti贸 haber coordinado por tel茅fono los cambios al proyecto que hicieron los diputados entre el jueves y viernes de la semana pasada, luego de que el presidente del Senado, Milton Bar贸n, por la ma帽ana, dijera que se acord贸 con ella los nuevos plazos. "Con el Organismo Electoral se han coordinado los 煤ltimos plazos, se ha consensuado con su presidenta, en tal virtud nosotros creemos que cualquier sugerencia que pudo haber antes ha sido tomada en cuenta; reitero, los plazos se los ha coordinado", dijo Bar贸n en rueda de prensa. Asegur贸 que esa 'coordinaci贸n' se realiz贸 por v铆a telef贸nica. De modo que las dos elecciones, las primarias y la general, se proyecten en enero y octubre de 2019. Pero el ente electoral no se hizo esperar y reaccion贸, cuatro horas m谩s tarde, con un comunicado para refutar al flamante presidente del Senado que el MAS eligi贸. "(La presidenta del TSE) no sostuvo ninguna conversaci贸n telef贸nica con el presidente del Senado, Milton Bar贸n, en el marco de la discusi贸n y tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) del Proyecto de Ley de Organizaciones Pol铆ticas", se帽ala, tajante, el documento que public贸 el TSE en su portal. M谩s adelante afirma que las observaciones a la propuesta de los legisladores fueron expuestas a trav茅s de un pronunciamiento p煤blico. En ese documento del jueves 23 de agosto, el ente electoral afirmaba que las primarias, en las condiciones planteadas por los oficialistas, eran inviables. Lamentaba tambi茅n que no se hubiera convocado a los vocales para la defensa de su propuesta. Fue sobre este punto que el senador 脫scar Ortiz se pronunci贸 y censur贸 que se afirmara que los consensos se hubieran coordinado 'por tel茅fono' y no convocar a las autoridades electorales, que es lo que corresponder铆a, seg煤n el reglamento de la Asamblea. Afirm贸 que esta declaraci贸n del presidente del Senado revela que el cargo de cuarto 脫rgano del Estado es una nominaci贸n porque, para 茅l, en la pr谩ctica, el Gobierno realiza todos sus tr谩mites a trav茅s de 'un telefonazo' para cerrar cualquier proyecto. Luego de esas declaraciones, el senador Omar Aguilar (MAS) evit贸 emitir una opini贸n y deriv贸 cualquier respuesta al presidente del Senado, quien en horas de la tarde tampoco se pronunci贸 sobre el desmentido que public贸 el Tribunal Supremo Electoral. Desde Tarija Hasta el momento, ning煤n vocal quiso pronunciarse sobre este tema y en el TSE informaron que no existe espacio en la agenda de los vocales. Pero ayer, en Tarija, el vocal Antonio Costas afirm贸 que luego de la aprobaci贸n del proyecto de ley, los equipos t茅cnico y jur铆dico del ente se encuentran en plena revisi贸n de las modificaciones que hizo el MAS en la Asamblea y que, luego de ese trabajo, la Sala Plena de los vocales emitir谩 un comunicado para fijar una posici贸n institucional. "(Los asamble铆stas) se est谩n precipitando, as铆 lo hemos manifestado porque hay procesos de acreditaci贸n (de partidos) que est谩n en curso y con esto se va a entorpecer", dijo, seg煤n Plus TV. No solo toc贸 ese tema: Costas tambi茅n se refiri贸 a la hipot茅tica repostulaci贸n de Evo Morales, pese al resultado del refer茅ndum del 21 de febrero de 2016 y dijo que para el TSE esos resultados tienen validez. "En todos los casos y en todas las respuestas que fueron solicitadas a la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, se ha indicado que los resultados del 21 de febrero est谩n vigentes y son vinculantes", dijo y reiter贸 que a la Sala Plena le tocar谩 pronunciarse sobre la habilitaci贸n de Morales en el momento que se inscriban los candidatos, ya sea para las primarias o bien para la elecci贸n del pr贸ximo a帽o. Las cuentas Ayer, los partidos empezaron a observar a los delegados partidarios que asistieron a la elaboraci贸n del anteproyecto desde hace dos a帽os. El diputado Amilcar Barral inform贸 que el delegado de UD, Francisco Aramayo, report贸 que en esos encuentros que organiz贸 el TSE solo escuchaban las propuestas y ellos no pod铆an hacer aportes. El presidente del Senado dijo que el proyecto lleg贸 hace dos meses a la Asamblea y que antes de eso el ente electoral organiz贸 una serie de encuentros para socializar la propuesta. En estas sesiones se incorpor贸 todas las observaciones de los partidos pol铆ticos y, por tanto, no pod铆an alegar que no hubo consenso. El senador Aguilar tambi茅n dijo que uno de los proyectistas fue Carlos Hugo Molina, a quien se reconoce como uno de los voceros de los partidos conservadores, "no entiendo esas protestas si fue propiciado por algunos voceros de la derecha y lo 煤nico que va a hacer es profundizar la democracia". Las dos elecciones El presidente del Senado considera que los 煤ltimos plazos que se introdujeron en el proyecto hacen viable cualquier elecci贸n y adelant贸 que las primarias se realizar谩n en enero; mientras que los comicios generales se efectuar谩n en octubre. Al mismo tiempo se concert贸 con el Ministerio de Econom铆a para el punto referido a los recursos financieros que permitan estos dos procesos. Bar贸n dijo que se acord贸 el desembolso y que ser谩 el TSE el que a trav茅s de su presupuesto defina, en reuniones con el Tesoro, el monto que requerir谩n las elecciones. Tambi茅n dijo que en este momento existen nueve partidos que cuentan con su personer铆a jur铆dica, mientras que otras 16 fuerzas est谩n en tr谩mite de su personer铆a. En su opini贸n, existe el tiempo suficiente para que los partidos que tramitan sus documentos obtengan los requisitos, se habiliten para realizar la elecci贸n previa y luego participen en la elecci贸n general. Los opositores creen que el 煤nico fin del MAS es legitimar la aspiraci贸n de su binomio. Plataformas se declaran en emergencia La dirigencia de las plataformas se present贸 nuevamente en plaza Murillo, donde se declararon en emergencia y convocaron un encuentro nacional el 1 de septiembre en Sucre. Alejandro Reyes y Ang茅lica Siles, representantes de la plataforma 21-F, afirmaron, por separado, que luego de conocer el contenido del proyecto de Ley de Organizaciones Pol铆ticas hubo alarma porque el MAS intenta desconocer el resultado del refer茅ndum de 2016. Mientras en Santa Cruz, otro activista, se declaró en huelga de hambre exigiendo el respeto de la Constitución Política del Estado y dijo que mantendrá su medida de presión hasta que el cuerpo le responda. Las plataformas convocaron una segunda reunión nacional que se realizará este fin de semana en Sucre. En ese encuentro se tomarán decisiones sobre el camino que deben seguir las plataformas con el nuevo intento del MAS de legitimar a Evo Morales y la unidad de todos los activistas.