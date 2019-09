TSE invalida encuesta de la UMSA

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El Tribunal Supremo Electoral (TSE) invalid贸 ayer la encuesta realizada por la Universidad Mayor de San Andr茅s (UMSA), junto a otras instituciones de la iniciativa Tu Voto Cuenta, en la que se muestra una reducida diferencia entre el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, y el de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa. El 脫rgano Electoral explic贸 que el estudio fue anulado por contravenir los incisos c y d del art铆culo 135 de la Ley de R茅gimen Electoral, referidos al financiamiento internacional del estudio de opini贸n y a la prohibici贸n de que una instituci贸n estatal realice las encuestas. Sin embargo, el rector de la UMSA, Waldo Albarrac铆n, y el jefe de la Fundaci贸n Jubileo, Juan Carlos N煤帽ez, aseveraron que esas observaciones fueron subsanadas en su momento y que el TSE realiz贸 las observaciones justo en el momento de la difusi贸n, a pesar de que fue el mismo 脫rgano Electoral el que valid贸 la inscripci贸n de la UMSA y tambi茅n la ficha metodol贸gica de la encuesta. En conferencia de prensa, los vocales del TSE dieron a conocer que el proceso desarrollado por la casa de estudios superiores de La Paz fue observado , pero que pese a eso procedi贸 con la difusi贸n de la encuesta de intenci贸n de voto. La vocal Lucy Cruz, designada por el presidente Morales como su representante ante el TSE, refiri贸 que cualquier estudio de opini贸n debe realizarse "en estricto cumplimiento" de la Ley 026 y que correspond铆an sanciones. Estos p谩rrafos mencionan la prohibici贸n que los estudios "hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones pol铆ticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales de acompa帽amiento electoral y organismos internacionales", y de aquellos que "hayan sido encargados o realizados por entidades estatales de cualquier nivel o financiadas con fondos p煤blicos, salvo las realizadas por el 脫rgano Electoral Plurinacional". Entonces, "la encuesta realizada por la UMSA no es v谩lida considerando estos aspectos t茅cnicos (y) seguramente el TSE proceder谩 conforme establece la normativa respecto a las sanciones", dijo Cruz. Ante la decisi贸n, el rector de la UMSA, Waldo Albarrac铆n, asegur贸 que se habr铆an subsanado las observaciones y lament贸 la "actitud pol铆tica" del TSE. "Estoy sospechando que como el 脫rgano Electoral en todo este tiempo se ha convertido en un 贸rgano paragubernamental. Es probable que no les gusten los resultados, y entonces ellos ya est谩n actuando pol铆ticamente y van a querer clandestinizar esta informaci贸n, pero eso es peor, porque va a crear mayor inquietud en la ciudadan铆a para saber de qu茅 se trata", manifest贸 Albarrac铆n en contacto con TVU. Por su parte, N煤帽ez explic贸 que "m谩s que un fallo institucional o t茅cnico, pensamos que es un fallo de car谩cter pol铆tico" porque "deber铆an habernos cuestionado en el momento que hemos presentado el dise帽o, cuando ellos nos han autorizado llevar adelante el proceso de levantamiento de datos, porque seg煤n el reglamento deber铆amos cumplir el paso previo y l贸gicamente hemos tenido el visto bueno del TSE". Explic贸 que una parte del financiamiento provino de ONG expertas en control electoral y que eso no vulnera la norma, y, en el caso de la UMSA, 茅sta no puso ning煤n recurso financiero, sino que s贸lo aport贸 con personal para las encuestas. 聽 Se trata de un estudio de mayor alcance y absolutamente imparcial, donde el se帽or Evo sigue a la cabeza. 聽 DATOS Jubileo anuncia acciones.聽La Fundaci贸n Jubileo anunci贸 que recurrir谩 a todos los medios jur铆dicos para llevar adelante las pr贸ximas encuestas de Tu Voto Cuenta. Medios.聽Los medios ser谩n sancionados con la inhabilitaci贸n para difundir estudios de opini贸n en materia electoral en lo que reste del proceso en curso y el siguiente proceso electoral, y con una multa equivalente al doble del monto resultante de la tarifa m谩s alta inscrita por el medio de difusi贸n en el 脫rgano Electoral. 聽 CC LAMENTA CENSURA Y BDN EVITA COMENTAR REDACCI脫N CENTRAL Ricardo Paz, vocero de CC, mencion贸 que, de manera extra帽a, el TSE intenta invalidar el estudio tal vez por que se anotici贸 de que el resultado no era nada favorable al partido de Gobierno. "Decidi贸 impugnar, prohibir de una manera arbitraria , autoritaria, fuera de toda norma y las leyes; todos sabemos que se hab铆a cumplido con todos los requisitos", indic贸. Representantes de BDN evitaron comentar la encuesta de Tu Voto Cuenta, debido a la experiencia de 2015 en Beni, oportunidad en que inhabilitaron a 228 candidatos de Primero el Beni, s贸lo por el hecho de que uno de sus voceros coment贸 los resultados de una encuesta. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario