TSE no sancionará el uso de bienes públicos para campañas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no sancionará el uso de bienes públicos que sean utilizados por partidos políticos para sus actos de campaña proselitista. El vocal Antonio Costas afirmó que esa no es competencia del ente electoral, y que esa instancia se limitará a regular el manejo de la propaganda, que por ahora es un asunto ambiguo por la mezcla con la gestión por parte de autoridades que son a la vez candidatos. El reglamento del ente electoral establece que está prohibido el aprovechamiento de espacios estatales con fines proselitistas. La oposición ve ventajas a favor del oficialismo. Costas habló con EL DEBER sobre las atribuciones que tiene el TSE en la ambigua temática de propaganda y gestión, pero, además, el vicepresidente del ente electoral señaló que la regulación de bienes públicos en campaña debe estar a cargo de la Controlaría General del Estado. "El bien (público) está regulado y quién regula el uso de ese bien (es) la Contraloría. Nosotros va mos a recibir (denuncias), pero no tenemos la capacidad de sancionar el uso del bien público, vamos a sancionar lo que corresponde a la propaganda y campaña, esa es nuestra competencia y si se denuncia el uso de bien público hay la instancia que tiene que sancionar", declaró Costas. no se haga entrega de obras, o por lo menos no se publicite las entregas de bienes por ninguna instancia de Gobierno, ya sea nacional y demás", declaró Costas. El artículo 26 del reglamento de propaganda, aprobada por resolución 0228/2019 del 24 de mayo por el TSE, señala que, desde 30 días antes hasta las 20:00 del día de los comicios (20 de octubre), está prohibida cualquier propaganda gubernamental en medios de comunicación, espacios públicos o digitales, en los niveles nacional, departamental y municipal, así como de los órganos deliberantes. Aval para las empresas Sin embargo, el artículo 45 del mismo reglamento establece que está prohibido "utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas". Esta norma no establece las sanciones en caso de que se incurriera en la violación del mencionado artículo. Costas detalló que se trabajará todavía en un mecanismo para evitar que los actos de gestión se conviertan en campaña. Por ejemplo, dijo que se analizará el uso de banderas en eventos. Al respecto, el senador Edwin Rodríguez, candidato a vicepresidente de Bolivia Dice No, afirmó que los reglamentos del TSE ayudan a la campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS). "Todo está direccionado para ayudar a los candidatos del oficialismo. Es lamentable que los vocales se presten a esto", declaró. Mientras, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, afín al MAS, negó que las reglas electorales sean a favor del oficialismo y descartó que el acto del 18 de mayo en Chimoré haya sido en evento de campaña. "El 18 de mayo ha sido una reivindicación de las organizaciones sociales para proyectar al binomio Evo Morales y Álvaro García Linera", remarcó.