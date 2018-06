TSE propone elecciones internas para elegir candidatos

Agrandar la foto + Twittear El proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, elaborado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), establece que los partidos o alianzas políticas deberán elegir a su binomio presidencial mediante elecciones internas. "Para participar en la elección de presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional, los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral simultáneo, realizado cuatro meses antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones y con participación exclusiva de la militancia de la organización política", se lee en el artículo 29 de la propuesta normativa. En el mismo artículo se indica que el TSE organizará y administrará el proceso, el cual será financiado con recursos del Tesoro General de la Nación. La instancia electoral establecerá un reglamento para los términos, condiciones, plazos y procedimientos para dichas internas, cuyos resultados serán "vinculantes y de cumplimiento obligatorio". "El propósito es que exista democracia interna en el partido", explicó a Página Siete la vocal Dunia Sandoval. La autoridad electoral informó que "respondiendo a la necesidad de proyectar una ley que esté en concordancia con la Constitución y con la actual realidad de las organizaciones políticas y que sustituya a las leyes de partidos y de agrupaciones ciudadanas, hemos tenido un proceso largo de profundización del diálogo y debate ciudadano sobre el tema desde 2017". Sandoval agregó que para el proyecto -que se presentará el 14 de junio ante el Legislativo- se contrató a un equipo de consultores, "con experiencia en temas electorales, incluyendo a profesionales con tendencias oficialistas y opositoras, pero que actuaron con criterio profesional y no político partidista". En ese marco, explicó que formaron parte del equipo Salvador Romero Ballivián, Carlos Hugo Molina, Gabriela Canedo, Adolfo Mendoza y Paulino Guarachi. Postura de los partidos Para los partidos políticos de oposición, el TSE pretende actuar en complicidad con el Movimiento Al Socialismo (MAS) al definir el plazo de cuatro meses antes de la convocatoria a elecciones para "obligarlos" a presentar sus candidatos. "Si se toma en cuenta que los binomios elegidos son vinculantes, el Gobierno quiere asegurarse quienes serán sus opositores. En cuatro meses puede surgir un acoso, pueden desprestigiar a los candidatos", afirmó la asambleísta de SOL.bo Wilma Magne. Magne considera q ue el TSE atenta contra la democracia de los partidos, porque "habrá una intromisión" cuando el ente electoral organice las internas. El senador de los Demócratas Edwin Rodríguez coincidió en que el MAS pretende tener tiempo para elaborar una estrategia de desprestigio. No obstante, Magne y Rodríguez aseguraron que sus frentes cumplirán la norma, en caso de que sea aprobada, aunque "sabiendo en qué condiciones nos estamos metiendo en el terreno de esta ley", dijo el senador. El secretario general de Unidad Nacional, Jaime Navarro, afirmó que independientemente de que se elijan o no a los binomios de forma interna, el voto del 21F debe respetarse. "Lo que tiene que quedar claro es que Evo Morales y Álvaro García Linera no pueden ser candidatos, el pueblo ya lo dijo, no hay vuelta atrás", sostuvo. Para el MAS parece estar claro que el binomio Evo-Álvaro es indiscutible. "Es lo que hemos decidido en el último congreso. Después de 2025 se puede pensar en otros cuadros políticos", dijo la diputada Brígida Quiroga. El jefe de bancada del MAS, David Ramos, señaló que este binomio aún debe ser analizado en un próximo congreso interno. Aclaró que no hay intención de desprestigiar a opositores, "simplemente porque éstos no existen, no hay ni siquiera una visión de país". "El MAS utilizará la ley a su favor" Si la Ley de Organizaciones Políticas establece que los binomios elegidos sean vinculantes, el MAS utilizará esta determinación legal para avalar la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera, aunque ya no les corresponda, dijo el diputado de los Demócratas Gonzalo Barrientos. "Una decisión interna del MAS no debería descalificar el voto ciudadano ni la Constitución (Política del Estado). El TSE debe aclarar esta situación, porque con esta ley ya se ve una trampa para avalar a Evo Morales como candidato", afirmó. La asambleísta Wilma Magne aseguró que el MAS "mueve cada ficha pensando en su propio beneficio". "En este caso, el beneficio es avalar la repostulación de Evo Morales, por eso seguramente se pretende que el binomio que elija el MAS será vinculante", afirmó. En tanto, el senador Edwin Rodríguez sostuvo que Morales y García Linera presentarán sus candidaturas pese a estar inhabilitados, y el TSE no permitirá con esta norma que éstos se retracten, pese a las denuncias o reclamos que se presenten. "Obviamente la ley no les va a permitir retractarse e inconstitucionalmente podrían ser candidatos", lamentó.