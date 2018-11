TSE publica padrón final de militantes y pide revisar datos

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear M谩s de 1,9 millones de militantes figuran en la aplicaci贸n Yo Participo, habilitada por el Tribunal Supremo Electoral. La ciudadan铆a debe revisar para verificar si su nombre aparece en la lista de militante de alg煤n partido, recomend贸 ayer el vicepresidente del TSE, Antonio Costas. "El ciudadano debe consultar peri贸dicamente, recomiendo eso como buena pr谩ctica para ver si se est谩 procesando, como son va聽rias solicitudes vamos a concluir el d铆a 5 de diciembre y el padr贸n estar谩 el 13 de ese mes", dijo la autoridad electoral. La primera parte de la publicaci贸n comprend铆a a los militantes registrados entre 1992 a agosto de este a帽o. En ese periodo aparec铆an 1,1 millones de personas; se concluy贸 con la publicaci贸n de otros 800.000 registrados entre 1 de septiembre y el 24 de octubre y solo faltar铆a 200.000 para completar los 2,1 millones de supuestos militantes de los partidos. Costas afirm贸 que el TSE est谩 acumulando todos los formularios de anulaci贸n que solicitan las personas y que una vez que聽concluya todo, los casos que se verifiquen que hubo dolo ser谩n remitidos al Ministerio P煤blico. Aclar贸 que todo el trabajo de biometrizaci贸n del padr贸n de militantes debe concluir en 2021, en este tiempo el TSE comparar谩 los registros con los libros y en ese trabajo es probable que algunos partidos no alcancen el n煤mero m铆nimo de militantes y pueden perder la personer铆a jur铆dica, explic贸 el vocal. Finalmente, descart贸 el binomio que prepara el diputado Rafael Quispe para el MAS, porque las f贸rmulas se presentan a trav茅s de los delegados de los partidos y no por cualquier militante. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario