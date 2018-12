Agrandar la foto + Twittear El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se帽al贸 que existe "presunci贸n de delito" en los registros de militantes partidarios, despu茅s de que m谩s de 38 mil personas presentaron sus reclamos por irregularidades en las inscripciones. "Nosotros creemos que hay una presunci贸n de un delito, que tendr谩 que calificar y tipificar esto tendr谩 que ser el Ministerio P煤blico, inicialmente y posteriormente tendr谩 que hacer la justicia ordinaria", dijo el vicepresidente del TSE, Antonio Costas. De acuerdo al informe del Tribunal, hasta el 2 de diciembre se registr贸 32.761 solicitudes de anulaci贸n de registros, es de decir de personas que niegan haberse inscrito, 3.167 renuncias y 2.141 pedidos de restituci贸n de ciudadanos que no aparecen en el partido que se inscribieron. El total de reclamos es de 38.069. Costas anunci贸 que el TSE acumular谩 las solicitudes para iniciar acciones al respecto.聽Aclar贸 que la cantidad de reclamos presentados no sobrepasan el 1,9% del total de registros en los padrones partidarios. Anteriormente ya se anunci贸 que el TSE remitir铆a los casos al MInisterio P煤blico, sin embargo, el vocal Idelfonso Mamani aclar贸 que la responsabilidad penal recaer铆a en las personas responsables de los registros, pero no as铆 en el partido. Validar谩n hasta 2021 El vicepresidente del TSE se帽al贸 que este tema es una preocupaci贸n para el ente electoral, pero se tiene previsto realizar una validaci贸n del padr贸n de militantes, mediante una verificaci贸n biom茅trica, que va a concluir el a帽o 2021. La presidente del TSE, Mar铆a Eugenia Choque, ratific贸 que hasta el 13 de diciembre se consolidar谩 el padr贸n de partidos, con el que se realizar谩 las Elecciones Primarias de 2019. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario