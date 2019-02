Tres gobernaciones alertan que el SUS les quita nueve competencias

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Las gobernaciones de La Paz, Tarija y Santa Cruz no firmaron el acuerdo intergurbernativo con el Ministerio de Salud que es requisito fundamental para la implementaci贸n del Sistema 脷nico de Salud (SUS), por lo que las atenciones en al menos 14 hospitales de tercer nivel de estas regiones no se iniciar谩n el 1 de marzo. El gobernador de La Paz, F茅lix Patzi, explic贸 que el convenio significar铆a que este nivel de Estado pierda al menos nueve competencias, por lo que se deber铆a cambiar la Ley Marco de Autonom铆as. Santa Cruz y Tarija est谩n en la misma l铆nea y dicen que vulnera la autonom铆a. Ayer, la ministra de Salud, Gabriela Monta帽o, se reuni贸 con una comisi贸n t茅cnica de la Gobernaci贸n pace帽a y luego con Patzi, pero no se llegaron a consenso. Tras la reuni贸n, Patzi explic贸 que tiene toda la intenci贸n de implementar el SUS, pero que hacerlo significar铆a el traspaso de bienes, infraestructura y personal de la Gobernaci贸n al Ministerio, lo que en el futuro podr铆a conllevar procesos legales en su contra. Por ello, se decidi贸 hacer una consulta al Servicio de Autonom铆as para que se pronuncie al respecto. La ministra Monta帽o estuvo de acuerdo, pero asegur贸 que todas las dudas de Patzi ya fueron resueltas antes. Patzi, antes de la reuni贸n con el Ministerio, dijo que el convenio propuesto para el SUS "no nos pudimos poner de acuerdo, en tema de fondo, el elemento mayor es que el convenio quita nueve competencias de la Gobernaci贸n en el tema de salud, eso merece un an谩lisis jur铆dico y que deber铆a modificarse la Ley de Autonom铆as, y segundo, el convenio deja sin efecto el decreto donde da funcionalidad del Sedes", con lo que esta instituci贸n dejar铆a de existir, asever贸. Las competencias que se vulnerar铆an ser铆an las de controlar la salud de la regi贸n, formulaci贸n y ejecuci贸n de planes,registro y control sanitario de alimentos, promoci贸n de la salud, prevenci贸n de enfermedades, rehabilitaci贸n y reinserci贸n social y proyectos de apoyo a los discapacitados y no videntes, entre otros. Por su parte, 脫scar Urenda, secretario de Salud de la Gobernaci贸n de Santa Cruz, ratific贸 que no firmar谩n el convenio porque vulnera la Ley de Autonom铆as y asegur贸 que ni siquiera les lleg贸 una propuesta. Exigi贸 al Gobierno central que cumpla con lo que estipula la ley y con los compromisos de dotaci贸n de 铆tems, y con eso se podr铆a asegurar atenci贸n en salud. Por otra parte, el gobernador de Tarija, Adri谩n Oliva, envi贸 una invitaci贸n a la ministra Monta帽o para debatir y analizar el SUS y un posible convenio intergubernativo, pero bajo los par谩metros de respeto a las competencias departamentales, a la Ley de Autonom铆as y el fortalecimiento del Seguro Universal de Salud Aut贸nomo de Tarija (Susat). "Como Gobernaci贸n, se prepar贸 un borrador de convenio que se espera debatir. En el documento establecemos el respeto a las competencias departamentales, los compromisos que se deben realizar por parte del Gobierno nacional y departamental", asever贸. Sin embargo, la autoridad regional dijo que no firmar谩 un acuerdo que vulnere la autonom铆a regional o quite la tuici贸n del Sedes sobre los hospitales. 聽 MAS MOVILIZA A SUS BASES POR EL SUS El oficialismo movilizar谩 desde la pr贸xima semana a sus organizaciones sociales con el fin presionar a las regiones y a los profesionales en salud para que acepten el Sistema 煤nico de Salud (SUS). Los comunarios de la provincia Ingavi de La Paz y sectores campesinos dieron ayer 24 horas de plazo al gobernador F茅lix Patzi para que firme el convenio del SUS. Asimismo, la Confederaci贸n de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa convoc贸 a defender en las calles este sistema desde la pr贸xima semana. En tanto, el Colegio M茅dico de Bolivia ratific贸 que el 6 de marzo comenzar谩n las medidas de presi贸n contra el SUS. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario