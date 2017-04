Tribunal admite el certificado del hijo de Evo y Zapata como válido

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear Pese a la resistencia de la parte acusada, el certificado de nacimiento del hijo de Gabriela Zapata y del presidente Evo Morales fue admitido como prueba válida por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción de La Paz, donde radica el juicio contra Zapata y otros cinco acusados.

Esa acción demuestra que el certificado de nacimiento es legítimo y tiene validez en el juicio oral en curso. Además, permitirá al Ministerio Público -que presentó 154 pruebas- probar la supuesta falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado en la que presuntamente incurrió Zapata.

La expareja de Morales y cinco acusados son procesados por presunta legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas, además de uso indebido de bienes, por reunirse en la Unidad de Gestión Social, dependiente del Ministerio de la Presidencia. El pasado 30 de marzo, Ivette González, oficial de Registro Civil de Cochabamba, confirmó que el certificado de nacimiento del hijo de Zapata y Morales es "totalmente legal" y agregó que hasta que sea anulado por orden judicial tiene legalidad.

"El certificado de nacimiento no fue anulado, no fue anulada la partida. El certificado es válido porque se han cumplido con todos los procedimientos y formalidades, yo lo considero válido y legal. Ahora, para anular tiene que existir una orden judicial", explicó entonces González.

Entre las pruebas que presentó la Fiscalía están extractos de llamadas de Zapata, Choque, Jimmy Morales, Wálter Zuleta y otros acusados. Asimismo, recibos con montos que van desde los 60 bolivianos que sacó o depositó Zapata en su cuenta bancaria. La Fiscalía también ostentó como prueba dos sobres manila, color café, dirigidos a Zapata, pero los mismos estaban vacíos. Ese hecho causó risa a Zapata, porque -dijo- la pretenden sentenciar por legitimación de ganancias con recibos de 60 bolivianos y por sobres vacíos que sólo llevan su nombre por presuntamente realizar negociados en Gestión Social.

Ante esa situación, el fiscal Ayala exigió al Tribunal poner orden y evitar que Zapata se ría cuando está explicando las razones por qué presentó como evidencia esos documentos. La audiencia en momentos se tornó tensa, pues se registró un cruce de críticas entre Ayala y la defensa de Zapata.

De las 154 pruebas que presentó el Ministerio Público, sólo cuatro fueron excluidas: la nota de cuenta del Banco Unión de Zapata, un sobre vacío dirigido a Zapata, un contratado de préstamo de dinero y por último la documentación de aportes y deuda impositiva de la empresa Minera y Cruceña Ltda., secuestrada de la casa de Zapata.

Libros de ingreso y salida

En la audiencia, la defensa de Cristina Choque exigió la exclusión -como prueba- de los libros de ingreso y salida a las oficinas de Gestión Social porque de los 10 libros que fueron secuestrados de la Unidad de Gestión Social, el Ministerio Público sólo presentó cinco libros. Adicionalmente, afirmaron, las fechas no coincidían y que existía alteración en los mismos.

El fiscal Daniel Ayala, asignado al caso, exigió que se mantengan como prueba los cinco libros porque en ellos están las fechas en las que ingresó Zapata. "Con esto se demostrará lo concerniente al uso indebido de bienes y servicios públicos por parte de Choque y Zapata", señaló.

Tras un cuarto intermedio, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción determinó que los libros estaban en el orden y que las fechas sí coincidían como señala la acusación formal que planteó la Fiscalía. Luego de esa decisión, el Tribunal suspendió el juicio oral hasta la próxima semana.

El Ministerio Público estima que en mayo finalizará el juicio ANF / La Paz

El Ministerio Público estimó ayer que el juicio contra la exgerente de CAMC, Gabriela Zapata, y otros cinco procesados concluirá con una sentencia en mayo próximo debido al avance acelerado del proceso judicial.

"Yo creo que terminaremos (de presentar) nuestras pruebas en tres audiencias más; posteriormente, entraremos al principio de contradicción y seguramente ellos (los acusados) van a presentar sus pruebas testificales y también sus pruebas documentales; luego nosotros haremos las mismas observaciones (que harán los abogados de los acusados) y después entraremos a la fase de alegatos y conclusiones. (Por tanto) yo creo que en el mes de mayo vamos a concluir en su totalidad", dijo el fiscal Daniel Ayala.

Las audiencias de juicio oral contra los procesados se llevan en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, presidido por el juez Iván Perales, y se realizan tres veces a la semana (martes, miércoles y jueves).

Este martes, la Fiscalía ha presentado 20 pruebas documentales y la defensa de Zapata ha pedido al presidente del Tribunal la exclusión de ocho documentos porque -según el abogado de Zapata, Jorge Tamayo- no tienen relación con la acusación de los fiscales.

Gabriela Zapata también fue sancionada con una multa de 2.500 bolivianos por el Tribunal por reacciones indebidas que tuvo en la audiencia. Tamayo mencionó que en el transcurso del día cumplirán con ese pago.

Zapata y otros cinco procesados son enjuiciados por los delitos de presunta legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, contribuciones y ventajas ilegítimas, uso de bienes y servicios públicos, entre otros. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario