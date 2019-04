Tuto cuestiona la pelea entre los opositores

Agrandar la foto + Twittear El expresidente Jorge Tuto Quiroga critic贸 ayer que los opositores est茅n en pelea respecto a los gastos de la vocer铆a en la demanda mar铆tima, y pidi贸 a estos que no ayuden al MAS y a la candidatura a la reelecci贸n de Evo Morales. "Me duele profundamente y me preocupa ver que energ铆as de algunos opositores se las dedican no a cuestionar a un r茅gimen abusivo y corrupto, sino a tirarse piedras los unos a los otros", asegur贸 la exautoridad. La reaparici贸n de Quiroga en el escenario pol铆tico se produce despu茅s de que los diputados opositores Wilson Santamar铆a y Rafael Quispe, ambos de UD, hicieran p煤blico, a partir de la informaci贸n proporcionada por la Canciller铆a, que el expresidente y candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, recibi贸 m谩s de Bs 1 mill贸n durante su labor como vocero de la causa mar铆tima. En respuesta, Mesa interpuso un juicio contra ambos legisladores por los delitos de difamaci贸n e injurias. Explic贸 que no recibi贸 sueldo por su tarea como portavoz, pero que s铆 recibi贸 recursos econ贸micos para cubrir pasajes, alojamiento y alimentaci贸n para sus viajes en misi贸n especial. Respecto a la denuncia interpuesta por el candidato de Comunidad Ciudadana, los diputados indicaron que no tienen miedo de enfrentar el proceso, en caso de que prospere. /ANF 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario