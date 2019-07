Uno de nueve programas de gobierno, plantea eliminar la repostulación

Agrandar la foto + Twittear 聽 De los nueve programas de gobierno presentados por la misma cantidad de organizaciones pol铆ticas que participar谩n de las elecciones generales del 20 de octubre, en s贸lo uno se plantea eliminar la repostulaci贸n en altos cargos. En el programa La fuerza de la gente 2020-2025. Libertad y democracia para la transformaci贸n, presentado por los candidatos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), se propone "la no reelecci贸n" de autoridades. "Frente a intenciones dictatoriales de algunos individuos y clanes familiares olig谩rquicos, en el marco de una reforma a la Constituci贸n Pol铆tica el Estado y retomando uno de los principios fundamentales de las naciones proponemos la no reelecci贸n en los altos cargos de Estado", se lee en el cap铆tulo Libertad y democracia para un nuevo Estado, propuesto por los candidatos Virginio Lema y Fernando Untoja. En los programas de gobierno presentados por el Partido Dem贸crata Cristiano (PDC), Unidad C铆vica Solidaridad (UCS), Tercer Sistema, Comunidad Ciudadana (CC) y Bolivia Dice No (BDN) se hace alusi贸n a los resultados del 21F y el prorroguismo, pero no se propone borrar la figura de la reelecci贸n. "El reiterado desacato al imperio de la Constituci贸n Pol铆tica del Estado ejercido por el gobierno del MAS y el binomio del presidente Evo Morales y 脕lvaro Garc铆a Linera, en complicidad con los antipatrias mal llamados vocales del Tribunal Supremo Electoral, en su intencionalidad abierta de perpetuarse en el poder, desconociendo el refer茅ndum del 21 de febrero de 2016 (...) nos est谩 conduciendo a un enfrentamiento fratricida entre hermanos bolivianos", se lee en el plan presentado por el PDC. En el caso del Movimiento Tercer Sistema, en su propuesta de gobierno se plantea implementar la "democracia comunal" para evitar que las autoridades sean reelegidas en sus cargos. "Institutir que (las autoridades) sean elegidas de manera 聽directa en las deliberaciones colectivas correspondientes, sin que nadie pertenezca a un partido pol铆tico y sea regulado bajo el principio de turno y rotaci贸n u otro sistema que no implique la eternizaci贸n de la representaci贸n territorial", dice la Propuesta para superar la democracia representativa liberal y el socialismo autoritario, que propone F茅lix Patzi. El planteamiento de la alianza que lidera Carlos Mesa sobre el tema de la reelecci贸n es restablecer el art铆culo 168 de la CPE y respetar los resultados del refer茅ndum del 21F, por el cual se neg贸 la reelecci贸n indefinida. "Como primer acto de gobierno restableceremos la plena vigencia y aplicaci贸n del art铆culo 168 de la Constituci贸n y de los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016. La 煤nica manera de garantizar la vigencia del 21F pasa por despolitizar la designaci贸n de cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional y del 脫rgano Electoral Plurinacional", se detalla en Construcci贸n de la institucionalidad democr谩tica, de Comunidad Ciudadana. El art铆culo al que CC alude y asegura restablecer dice de forma textual: "El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco a帽os, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua". La alianza que postula la candidatura de 脫scar Ortiz no se refiere a la eliminaci贸n de la reelecci贸n de autoridades, aunque s铆 se manifiesta en favor del respeto de los resultados del 21F. "Exigir el reconocimiento y respeto a la decisi贸n soberana del pueblo boliviano expresada en el referendo del 21 de febrero de 2016. No es concebible pensar que vivimos en una sociedad democr谩tica, cuando la decisi贸n asumida por la gran mayor铆a de las bolivianas y los bolivianos es vapuleada por los intereses mezquinos y autoritarios de un grupo que pretende seguir incrustado a como d茅 lugar en las esferas del poder", dice su propuesta. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario