Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear Asamble√≠stas y l√≠deres pol√≠ticos de oposici√≥n sindican al Gobierno de poner en ejecuci√≥n "pr√°cticas cubanas" para desmovilizar y atemorizar a grupos que luchan en defensa del referendo del 21 de febrero de 2016, adem√°s de cuestionar la habilitaci√≥n del binomio oficialista Evo Morales-√Ālvaro Garc√≠a para las elecciones primarias de enero de 2019 y por lo tanto los comicios generales. En tanto, desde el MAS se asegura que la oposici√≥n repite las estrategias del "golpe c√≠vico" de 2008 y acusa a grupos de pandilleros de estar detr√°s de las violentas tomas del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, las oficinas regionales del Servicio Nacional de Impuestos (SIN) y la telef√≥nica estatal Entel. El expresidente Jorge Tuto Quiroga y el candidato presidencial por el Movimiento Dem√≥crata Social (MDS), √ďscar Ortiz, coincidieron en que los √ļltimos acontecimientos que se registraron en la ciudad de Santa Cruz son un "modus operandi" al estilo cubano, que utiliza la administraci√≥n de Morales como un m√©todo de amedrentamiento. "¬ŅC√≥mo funciona el modus operandi? Cuando hay protesta popular con fuerza moral como la protesta del 21F, la receta cubana dice hay que amedrentarlos, hay que generar vandalismo gubernamental, para inculpar, imputar, procesar a l√≠deres, ciudadanos y decapitar los movimientos de protesta", afirm√≥ Quiroga. Por su parte, el candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, manifest√≥ su rechazo a cualquier tipo de violencia, sin embargo, enfatiz√≥ en que es necesario investigar el origen de la misma. "Me parece que est√° intentando construirse una teor√≠a de la conspiraci√≥n para definir entre comillas que hay una responsabilidad de quienes defendemos el 21F en las acciones de violencia que son muy subjetivas", dijo a los medios. En la misma l√≠nea, Ortiz expres√≥ su extra√Īeza por el retiro del resguardo policial, y dijo que el Gobierno debe dejar de confrontar y dividir la familia boliviana, y que no importe t√©cnicas de Venezuela y Nicaragua para buscar desvirtuar lo que son protestas ciudadanas pac√≠ficas. En tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, llam√≥ "cobardes" a quienes hablan de que el MAS se infiltr√≥ en los incidentes de Santa Cruz y asegur√≥ que sectores racistas y pandilleros son los responsables de la toma. "Son grupos de pandilleros, de gente contratada para provocar estos hechos. Vamos a exigir una investigaci√≥n", apunt√≥. Sin embargo, deslind√≥ responsabilidades a la Universidad Gabriel Ren√© Moreno (Uagrm) y al Comit√© C√≠vico. "Conozco muy bien Santa Cruz y no creo que Fernando Cu√©llar (presidente c√≠vico) est√© metido en esto. Tengo muchos elementos para descartar esa posibilidad. Mucho menos que el rector de la Uagrm, que emiti√≥ un comunicado antes en el que se√Īalaba que la marcha no era institucional", asever√≥ la autoridad. ¬† 6 detenidos dej√≥ la toma. Los seis detenidos en los hechos de violencia del martes fueron liberados ayer, tras no hallarse evidencia que los incrimine. ¬† MORALES CULPA A LOS FALSOS DEM√ďCRATAS Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, en un acto p√ļblico en Oruro, deplor√≥ los hechos ocurridos en la capital cruce√Īa y asever√≥ que atacar a Entel es "quitar el bono Juancito Pinto a los ni√Īos". "Repudiamos, condenamos lo que pas√≥ en Santa Cruz (...), despu√©s se creen dem√≥cratas", dijo. Morales indic√≥ que la derecha, al no poder con el Gobierno, "contrata a 20 expresidentes para que hablen contra m√≠ y contra el √Ālvaro", en referencia a la carta enviada por esa cantidad de exmandatarios a la OEA. ¬† PIDEN INFORME A ROMERO POR ATAQUES El diputado de la opositora Unidad Dem√≥crata (UD), Wilson Santamar√≠a, plante√≥ ayer una petici√≥n de informe oral al ministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre los hechos violentos ocurridos el martes en la ciudad de Santa Cruz. Santamar√≠a dijo que Romero deber√° responder a interrogantes como: ¬Ņqui√©n dispuso el despliegue del personal policial horas antes de que la marcha parta de la universidad? ¬ŅQui√©n dispuso que la Polic√≠a abandone la custodia del TED y de los edificios p√ļblicos sabiendo que hab√≠a una marcha convocada? Y si el comandante de la Polic√≠a, Alfonso Mendoza, conoc√≠a esta disposici√≥n. ¬† OPINIONES "El Gobierno mete, infiltra v√°ndalos gubernamentales, es vandalismo gubernamental, replegar la Polic√≠a y destruir instituciones. (...) Es el modus operandi cubano que lo he visto de Venezuela y Nicaragua centenares de veces". Jorge Quiroga. Expresidente de Bolivia "Que digan ahora, esta gente, que son infiltrados del MAS; eso es una cobard√≠a. En la vida haya que ser hombre, asumir las responsabilidades y dar la cara. Estos grupos de racistas locales, que son minor√≠a, que no tiene convocatoria social". Carlos Romero. Ministro de Gobierno "Vamos a solicitar la destituci√≥n del ministro Carlos Romero, del comandante departamental y nacional de la Polic√≠a. Son personas que est√°n actuando de manera funcional para alentar la confrontaci√≥n y violencia en Santa Cruz". Tom√°s Monasterios. 