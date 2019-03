Elecciones 2019: Cálculo político, despedida; más allá del 2020

Agrandar la foto + Agrandar la foto + Twittear Un rasgo algo similar entre los dos jefes pol√≠ticos es haber decidido saltar del barco a la candidatura presidencial de las elecciones que se celebrar√°n en octubre. Los antecedentes previos parecer√≠an definirlo todo. Al no haberse logrado la postulaci√≥n de una f√≥rmula √ļnica que garantice la unidad, ambos emprendieron el camino de la retirada. ¬ŅC√°lculo o casualidad? Los consultados indican que el hecho de haber arado banderas los deja mejor perfilados para suceder a Evo en 2025. Su decisi√≥n debe ser interpretada en la incertidumbre del resultado de las candidaturas de la oposici√≥n en las elecciones venideras. Otro factor apuntado por los analistas es que no han ca√≠do en la simpleza inmediatista de dejarse tentar por curules para sus bancadas o en acuerdos de gobernabilidad que se apuntan como probables tras el resultado poselectoral. En ese escenario Samuel y Tuto o viceversa, apuntan fichas m√°s all√° del 2019. Por separado, retratamos un perfil de ambos l√≠deres pol√≠ticos. ¬† Samuel, sin contemplaci√≥n Samuel Doria Medina, ¬īempresario: frio y calculador¬ī. Por fin se dir√°n quienes jam√°s apostaron por √©l como un proyecto pol√≠tico; decidi√≥ un giro y saltar a un costado cuando la unidad de la oposici√≥n, √ļnica opci√≥n entre las posibilidades de pelear a Evo, hac√≠a aguas por todos lados. Samuel mantuvo una escala de valores de altas expectativas que se fueron desmoronando a medida que los resultados de una avizorada unidad no consegu√≠an colocarlo en el firmamento estelar reservado a los l√≠deres con estrella. Samuel se cans√≥ o lo cansaron. La capacidad de resistencia del jefe de Unidad Nacional apag√≥ el d√≠a que su nombre no encandilaba para conquistar el espacio merecido. Incluso dentro del entorno, muchos de sus seguidores reaccionaron con sorpresa cuando de forma inesperada levant√≥ el tel√≥n para anunciar lo que nadie se hab√≠a atrevido a pensar que sucediera. ¬ŅSer√° qu√© Samuel quiere volver de aqu√≠ a cinco a√Īos cuando el escenario este menos congestionado? ¬ŅCu√°ndo haya desaparecido el factor Evo? El peso de su decisi√≥n de salir del juego electoral gener√≥ consternaci√≥n. Los dem√≥cratas no se bancaron el guante; salieron para denunciar su falta de lealtad. Decidi√≥ retirarse al menos por ahora de los lazos que lo manten√≠an conectado a una especie de respirador artificial en el que se le abreviaban sus d√≠as; al lado de personalidades que no llegar√°n lejos en una disputa electoral que parece mostrar a escondidas fichas ya cargadas. ¬ŅVal√≠a la pena interpelar su rol en esas condiciones? La respuesta es un doble no. Samuel Doria Medina escap√≥ de la sala de cuidados intensivos antes de ingresar a una disputa que lo debilita innecesariamente. Jug√≥ con habilidad, descoloc√≥ con cuidado e indispuso a los encendidos que contaban con √©l en la campa√Īa. Una pregunta qued√≥ colgando en el aire: ¬ŅC√≥mo sopesar esta escena en la que aparece lejos? La instant√°nea es una imagen medi√°tica, apoyado en el andamiaje de los factores opuestos, o sea, descolocar antes que servir desde un lugar inservible la nominaci√≥n de una muerte anunciada. Falta saber si su empe√Īo de desaparecer de la disputa ser√° un largo aliento; si ha decidido invernar, esto es, alejarse verdaderamente, volcando la mirada a un nuevo horizonte. Esto implica que Samuel por m√°s que haya expresado algo de contemplaci√≥n hac√≠a el resto, de unirse al que consiga pelda√Īos altos en la pelea electoral, no impide que decida alejarse del ruedo para renacer, que buena falta le hace a quien desgastado miraba c√≥mo una vez m√°s quedar√≠a al margen de los lugares de privilegio en la pol√≠tica boliviana. Era mejor esperar que las fuerzas del tiempo acaben acorralando al ganador de una batalla cantada. ¬† Jorge ¬īTuto¬ī Quiroga M√°s modesto Tuto ha desaparecido tambi√©n de escena, cuidando de no alejarse demasiado. Un rol moderadamente inteligente. Aparece de vez en cuando con las ventajas ostensibles de haber sustituido al general, no importa el tiempo, lo importante s√≠ la envergadura de haber ocupado el puesto de mando en un transici√≥n accidentada. Este papel le otorga derechos adquiridos. Su an√°lisis de la realidad en el concierto de su propio relato pretende la altura de un estadista. Ha preferido alejarse de una disputa desigual para opinar abiertamente analizando el estado de cosas desquiciantes que suceden en Venezuela, por poner un ejemplo; o tocando las fibras medulares del caso Ortega, en Nicaragua. Tuto se oxigena en las temperaturas caribe√Īas m√°s a su estilo. Su pelea trata de alcanzar la √≥rbita de una dimensi√≥n sin fronteras, peleando a brazo torcido con los organismos de corte internacional donde se aferra para denunciar la ilegalidad de los gobiernos de izquierda. La falta de unidad de los opositores, chupa al centro de la tierra en Bolivia, a los que acaban de darse cuenta que pelear es sin√≥nimo de derrota. Tuto dej√≥ todo. Dej√≥ en la orfandad a sus equipos prestados de uno y otro lugar. Se aboc√≥ a descargar con premeditada simpleza sus armas afuera; el acto de descomposici√≥n de una avanzada cuando el general se erigi√≥ en dem√≥crata rematado. Tuto ejerce nuevamente y como siempre el "me voy o me quedo". En esta conyuntura prefiri√≥ el "me voy", disputando algunos espacios permitidos. Festej√≥ cuando sus detractores levantaron las banderas del adenismo anunciando un retorno que m√°s suena a locura y a capricho. A Tuto no le favorec√≠a una permanencia mingue en el statu quo de la generaci√≥n de los nuevos liderazgos para el 2025. Le dec√≠a mucho en el subconsciente el hecho de ver florecer la tricolor blanca, rojo y negra en manos de los que no lo quieren. ¬ŅSer√° que la imposible unidad entre todos para enfrentar al MAS opac√≥ su imagen p√ļblica? o es que desde las sombras busca acomodos en los siguientes a√Īos; un eslab√≥n para actuar en el futuro. Un papel dif√≠cil de jugar. Tuto lo ha perdido todo, al menos en los pr√≥ximos ocho meses. 