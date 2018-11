La política exterior punto álgido con los vecinos

Agrandar la foto + Twittear Si algo podr√≠a haber servido como lecci√≥n en el ocaso de la diplomacia boliviana pos La Haya es continuar esta materia con criterio de que las declaraciones no sigan siendo desafiantes para lograr una buena relaci√≥n con el vecindario sudamericano, ahora m√°s que nunca con la gravitante elecci√≥n de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, que cambia en t√©rminos geopol√≠ticos la configuraci√≥n de fuerzas en la regi√≥n. Por si este detalle no fuera poco; adem√°s, el clima de relaciones con la vecina Argentina no parece ser de las mejores. All√≠, ya hace tres a√Īos gobierna Mauricio Macri que acaba en mejores relaciones complementarias en diversos planos con la derecha brasile√Īa m√°s que con lo que queda de la izquierda boliviana. Un detalle curioso del √ļltimo viaje de Evo a la Argentina el pasado 20 de octubre ha sido la forma de hacerlo. El mandatario boliviano se fue sin anunci√≥ y ning√ļn protocolo previo en su calidad de candidato en campa√Īa para reunirse con la comunidad boliviana que vive en el pa√≠s. No se trata de un detalle menor si se pone en la balanza el peso del voto en la Argentina donde viven m√°s de un medio mill√≥n de bolivianos, de los cuales unos 300 mil est√°n habilitados para sufragar. De por medio, existe un intercambio duro de declaraciones sobre el pago de algunas facturas incumplidas por la venta de gas a la Argentina. No hace poco un ministro del Gobierno de Mauricio Macri dijo que dejar√°n de comprar gas a Bolivia por los recientes hallazgos del energ√©tico en su pa√≠s. Este hecho estuvo acompa√Īado de un ruidoso movimiento de tropas militares argentinas cerca de la frontera con Bolivia. Sin ning√ļn rubor el mandatario boliviano rechaz√≥ el intento de "militarizar" la frontera con Bolivia. Adem√°s, guiado por comentarios en las redes sociales, el presidente se hizo eco de que Argentina estar√≠a por instalar una base militar all√≠, por lo que acus√≥ a este pa√≠s de buscar "amedrentar" a Bolivia. "No estoy de acuerdo con lo que hizo estos √ļltimos d√≠as Argentina, militarizar la frontera con Bolivia, en La Quiaca, al frente de Villaz√≥n", se√Īal√≥ Morales en un discurso, seg√ļn La Raz√≥n. Evo utiliz√≥ un t√©rmino que se ha hecho muy com√ļn en su comunicaci√≥n. "Amedrentar", uso el mandatario boliviano. "Lo que hacen (los argentinos) es amedrentar. Intentar√°n asustarnos, no nos vamos a asustar, somos un pueblo unido, son fuerzas sociales. Intentar√°n como sea amedrentarnos, no van a poder". Este hecho tiene una doble connotaci√≥n considerando situaci√≥n similar cuando el 1ro de Octubre, d√≠a del fall√≥ de la C.I.J. que liquid√≥ de alguna manera las aspiraciones de una salida al mar para Bolivia, el presidente Pi√Īera, presenci√≥ ejercicios militares del Ej√©rcito chileno en Antofagasta, territorio que es reclamado por Bolivia. L√©ase que en el caso argentino la informaci√≥n es manejada en menor rango. El subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa de la Rep√ļblica Argentina, Jos√© Luis Vila, neg√≥ de manera terminante que haya cualquier tipo de base militar construy√©ndose o planes de construirse, algo similar a lo se√Īalado por Evo. "Se desmiente categ√≥ricamente que se est√© construyendo alguna base en esa frontera, ni la que se menciona en fuentes period√≠sticas ni en otras", se√Īal√≥ la autoridad argentina. Lo que no se puede desmentir es que el propio presidente Macri con sus ministros de Defensa y Seguridad, estuvieron en Yavi, a pocos kil√≥metros de La Quiaca, para hacer el lanzamiento del primer operativo de frontera en el que actuar√°n en principio unos 500 militares del Ej√©rcito. Un escueto comunicado precis√≥ que los ejercicios militares en la zona "son parte de la reciente reforma de la Defensa, que de ahora en m√°s tendr√° actuaci√≥n creciente en los operativos de Seguridad, mayormente fronterizos y de algunos puntos estrat√©gicos". El caso viene seguido de anuncios de la √©poca de campa√Īa. A√ļn antes de ser elegido, Macri se refiri√≥ al problema social por el consumo y tr√°frico de drogas en su pa√≠s y dijo varias veces que se reforzar√° el control en la frontera con Bolivia de donde procede la droga que se consume en su pa√≠s. En este clima adverso, Evo estuvo en Buenos Aires, donde la Universidad Metropolitana para la Educaci√≥n y el Trabajo (UMET) lo distinguieron con un Honoris Causa. Fuentes de la Casa Rosada en declaraciones a medios argentinos indicaron que "no hubo espacio en la agenda del presidente Macri para recibir a su colega boliviano". Un hecho que marca la frialdad que impera las relaciones entre los dos mandatarios, salpicada por varios desentendidos diplom√°ticos. En la canciller√≠a boliviana se ha dicho que "no se trataba de una visita oficial". ¬† El embajador en La Paz Y como si todos estos detalles fueran poca cosa el propio embajador argentino en Bolivia, Normando Alvarez Garc√≠a, transmiti√≥ el malestar de su Gobierno con los twits de Evo sobre la situaci√≥n judicial de Cristina Kirchner. Morales no ha tenido ning√ļn problema en denunciar la persecuci√≥n pol√≠tica de la que es v√≠ctima la expresidenta Cristina Fern√°ndez. "Rechazamos el procesamiento judicial a la hermana Cristina Kirchner contra quien se ha dictado prisi√≥n preventiva. La oligarqu√≠a quiere encarcelarla y acallarla, pero no lograr√° disminuir el amor que le tienen millones de argentinos que la ven como su esperanza. ¬°Fuerza Cristina!". Ese twiter del presidente boliviano mereci√≥ una dura respuesta del canciller argentino. "Presidente Evo Morales, en Argentina rige el pleno Estado de Derecho y todos somos iguales ante la ley. Existe divisi√≥n republicana de poderes y un Estado y un sistema democr√°tico basado en instituciones s√≥lidas". Ya para el embajador argentino en La Paz las declaraciones de Evo fueron calificadas como una "intromisi√≥n en los asuntos de pol√≠tica interna argentina". Macri y Morales tuvieron una pragm√°tica relaci√≥n en los inicios del Gobierno de Cambiemos. Incluso llegaron a jugar al f√ļtbol en Buenos Aires pero con el tiempo se fue enfriando esa relaci√≥n. Luego tiene enormes diferencias con Macri por la situaci√≥n en Venezuela y se qued√≥ sin apoyos en la Unasur cuando Bolivia asumi√≥ la presidencia, ya que varios pa√≠ses como Argentina se retiraron hasta nuevo aviso. Desde hace al menos dos a√Īos se preparan encuentros entre los presidente Morales y Macri, que se frustran consecutivamente. ¬† La crisis populista Para internacionalistas que conversaron con dat0s "esta situaci√≥n se explica porque el populismo latinoamericano est√° pasando por una situaci√≥n estructural de complejidad porque los factores que le dieron su posibilidad de emerger, que ten√≠a que ver con un precio muy alto de las commodities, dej√≥ de ser un d√≠namo ya hace cuatro o cinco a√Īos", indicaron. "Uno observa que en toda Am√©rica Latina se est√°n produciendo cambios en direcci√≥n contraria al que ser√≠a de Cristina Kirchner. Las elecciones de Jair Bolsonaro en Brasil de alguna manera demuestran que finalmente hay un rechazo marcado a los populismo que gobernaron en varios países en promedio los últimos 10 años".