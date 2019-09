Presidenciales 2019: El perfil de los candidatos

Agrandar la foto + Agrandar la foto + Twittear Lo que se ha dicho hasta ahora es poco comparable con lo que se podr√≠a decir de los candidatos que pugnar√°n en octubre a un nuevo periodo presidencial nada menos hasta el 2025, cuando en el mundo ya se haya agotado la discusi√≥n por la tecnolog√≠a 5G y est√© entrando a una carrera desenfrenada por conquistar otros planetas. En Bolivia la situaci√≥n es distinta. Aqu√≠, estaremos buscando dejar de depender de la cadena de altas y bajas de los precios que se pagan en bolsa por los alimentos, los minerales y si se descubren nuevos reservorios de gas habr√° que reconocer que Evo Morales es un predestinado. Las elecciones de octubre van a ser por lo tanto un ejercicio no solo de sucesi√≥n, algo m√°s que eso; de esquemas o programas bien definidos con c√°lculos extremos sobre t√≥picos que no se han discutido con verdadera relevancia en la meca del poder. C√≥mo llegar a 2025 sin depender de las fluctuaciones del d√≥lar, de la guerra gal√°ctica comercial que enfrentan a los gigantes: Estados Unidos y China. C√≥mo acomodar soja, carne y minerales en el mundo desarrollado que se encamina a periodos insostenibles de desequilibrios; c√≥mo desarrollar las bater√≠as de litio que mover√°n a los autos del futuro y c√≥mo Bolivia ser√≠a, si apostamos a convertirnos en una potencia mundial de alimentos. As√≠ dispuestas las cartas, este es el perfil de los se√Īalados a ocupar puestos de mando en Bolivia para el periodo 2020 - 2025. Periodo al que se enfrentar√° el mundo civilizado tal como lo conocemos. Cabe aclarar que el perfil de estos cinco candidatos de los ocho que terciar√°n en las elecciones fue elaborado durante la emergencia ambiental por los incendios en la Chiquitan√≠a; tema que deber√° incluirse en sus programas de Gobierno, que se presenta como una gran oportunidad para que Bolivia imponga una agenda menos maleable de la que se conoce hasta la fecha cuya discusi√≥n se encuentra en la agenda de los pa√≠ses industrializados, sin que nada cambie de orientaci√≥n. ¬† Evo Morales (Movimiento Al Socialismo (MAS)) Se trata de un caudillo inamovible. Ha jugado a la pol√≠tica con la rigurosidad de un reloj suizo; m√°s a√ļn, con la habilidad de un ajedrecista de sal√≥n desclasificado para las funciones de gala. Muy criticado por su extenuante rotaci√≥n con todo y todos los que pasan a su alrededor. Ha ense√Īado el m√©todo de no llegar tarde; ha cambiado los relojes por la hora andina, ha ampliado su centro de poder efectivo; se ha movido en nomenclaturas impensadas. Capaz de trascribir los secretos de los fantasmas que cohabitan los pasillos del poder y hacerlos temblar a las 5 de la ma√Īana, cuando se sienten invencibles. Poco a poco Evo ha derrotado a todos. Esta dispuesto a seguir la buena racha que lo ha acompa√Īado otros cinco a√Īos, aunque no falten los agoreros, los que hacen de brujos anunciando que una crisis impiadosa lo agotar√°. Evo Morales, sabe interpretar con habilidad asombrosa un ritmo cardiaco capaz de demoler a cualquiera. Su pol√≠tica internacional tan criticada por el fracaso del fallo de la Corte de Justicia de La Haya no ha trampeado su imaginaci√≥n para buscar otras salidas. Su imagen exterior es la m√°s clara demostraci√≥n de qui√©n es qui√©n en el concierto mundial. "Evo Pueblo" puede estar con las organizaciones sociales que lo reivindican y, minutos m√°s tarde, puede abrazarse a los principales actores de la pol√≠tica de centro y de derecha sin cansancio ideol√≥gico. Una habilidad y la suerte lo persiguen en medio de su propio orden, el orden al que nos tiene acostumbrados. Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana (CC)) Ambivalente, no parec√≠a capaz de enfrentar un nuevo periodo a la presidencia con la sonrisa desordenada cuando la dejaba en 2005. Entonces, con la renuncia en la mano, baj√≥ las escaleras del Hall del Palacio Quemado tan feliz de dejar su puesto de mando que las c√°maras que lo segu√≠an no consintieron palabras. Todo estaba dicho de antemano. Claro, antes de eso, consecutivamente en dos anteriores oportunidades hab√≠a renunciado a la presidencia y amenaz√≥ con irse. Parece una componenda del diablo a√Īorar un puesto en el que Mesa no se siente feliz. No se le puede negar al historiador y periodista sus potencialidades en la comunicaci√≥n, pero cu√°n lejos se encuentra de convertirse en un l√≠der capaz de fijarse objetivos de largo plazo sin apelar al ego o la deshidrataci√≥n que le provoca la presidencia. Cuan feliz ser√≠a cualquier jefe de Estado en contar con sus servicios de comunicaci√≥n. V√≠ctor Hugo C√°rdenas No es suficiente plantear la legalizaci√≥n de la marihuana en una poblaci√≥n adormecida y fraguada por los desequilibrios culturales; ni parece haber llegado la hora de la tenencia legal de armas en defensa propia. Innovador, acaba V√≠ctor Hugo C√°rdenas despertando sus propios temores ante un virtual fracaso electoral. Las metas sin objetivos certeros apuntan a una simple casualidad, a una hora en la que todos reclaman citas puntuales con la nueva historia que se pretende escribir de Bolivia. Una invocaci√≥n alucinada no est√° mal cuando se hace vista a las excentricidades de una candidatura ingeniosa e ingenua a la vez. Oscar Ortiz (Bolivia Dijo No (BDN)) Ha cambiado de matriz; el pelo en retro, las gafas en intenci√≥n de aporte intelectual, afirman un gran defecto. Qui√©n es Oscar Ortiz, es la primera pregunta que se hacen los seguidores oficiosos de las campa√Īas pol√≠ticas. Santa Cruz se vuelve a enfrentar sin padrones de liderazgo con el caudillo de las tierras altas. Ortiz es una combinaci√≥n de muchos factores en los que se mezcla el desarrollismo cruce√Īo que ya parece imparable e inobjetable, que concede la √ļltima oportunidad de perd√≥n a quienes se han convertido en el motor de su desarrollo. Condenado por los pr√≥ximos 10 a√Īos a ser parte todav√≠a aislada de la cabeza donde se define el poder, el candidato de Bolivia Dice No BSN, deber√° esperar su turno. Una nueva generaci√≥n de estudiosos de Harvard, deber√°n esperar que se abra el horizonte para desembarcar en la pol√≠tica de alto vuelo. Virginio Lema (Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)) Qui√©n podr√≠a creer hace 15 a√Īos que el MNR constituido como uno de los partidos m√°s notables desde la revoluci√≥n del 52 acabara pulverizado, seriamente herido de muerte y a punto de desaparecer en estas elecciones, quedando apenas el recuerdo de una generaci√≥n de intelectuales surgidos de las arenas del Chaco. Uno de los apuntados por su desmoronamiento anticipado, es quien fuera su candidato en las elecciones de 2002, el elegido para acompa√Īar a Gonzalo S√°nchez de Lozada que arteramente se volc√≥ al ataque contra el candidato de sus amores.¬† A Lema poco le queda. Es el candidato de una era no demarcada para √©l. F√©lix Patzi (Movimiento Tercer Sistema (MTS)) A mucha honra -dir√°n quienes lo conocen- se desprendi√≥ del MAS cuando el partido se hab√≠a convertido en un basti√≥n inimaginable de purgas extra√Īas. Fue como tocar el infierno. Entonces se precipit√≥ a un liderazgo a la deriva que dej√≥ marcas. Con aire de intelectual aimara trat√≥ de contaminar un ambiente reservado a las nuevas √©lites pol√≠ticas. Justific√≥ sus desilusiones fomentando el sectarismo que combat√≠a, arrim√°ndose a los viejos conocidos en la franja del troglodismo pol√≠tico. Se ha convertido de a poco en un reh√©n de sus propias dosis de orgullo, sin renunciar sus aspiraciones. Patzi es una copia deformada de lo que quiso ser alg√ļn d√≠a con pocas chances de lograr sus ambiciosas metas. ¬† A qu√© se juegan y c√≥mo responden las encuestas El candidato por el MAS podr√≠a alcanzar su cuarta reelecci√≥n, aunque en esta ocasi√≥n las cartas no parecen sonre√≠rle con en los anteriores procesos en los que lleg√≥ a obtener¬†¬†¬†¬† in√©ditos 64% de los votos. En las m√°s optimistas encuestas Evo lleva la suficiente diferencia para ser erguido a un nuevo periodo. 37%.

El candidato por CC tiene un panorama dif√≠cil en el √ļltimo mes de campa√Īa. La guerra sucia instalada desde varios flancos parece apuntar con todo al periodista. Si a principios de a√Īo se sent√≠a posesionado en los primeros lugares cerca de Evo, las √ļltimas cifras han disminuido considerablemente su apoyo. 26%.

El candidato por Bolivia Dijo No ha debido sortear varios escollos, el principal no ser una figura p√ļblica conocida del elector, sobre todo el que est√° en el occidente del pa√≠s. Sus equipos de campa√Īa dicen que ha revertido esta inc√≥moda situaci√≥n y que hoy est√° m√°s cerca de la gente. 12%.

Con Víctor Hugo Cárdenas han pasado cosas imposibles. Sus fuerzas se han rentilizado por algunos desaciertos en sus osadas propuestas. Sus vehículos de comunicación son inciertos y a pesar de que se trata de una persona conocida, no ha conseguido sumar apoyos conexos. Está muy lejos de eso. 2%

Con el actual gobernador del departamento de La Paz pasan varias cosas extra√Īas. Ha alcanzado puestos de mando que no lo han posesionado como el factor de un cambio generacional. Su gesti√≥n no ha sido lo suficientemente √ļtil para definir el modo de una sucesi√≥n probable de crecimiento que parece lejana. 2%.

Con el candidato por el MNR pasan factores diversos. Debe ser muy dif√≠cil asumir de repente la conducci√≥n de uno de los partidos m√°s vigorosos del espectro nacional hoy con fuerzas disminuidas y a punto de pasar a la historia por su triste papel durante el √ļltimo Gobierno de S√°nchez de Lozada. Muchas explicaciones con escasos recursos. 1%