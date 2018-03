Agrandar la foto + Twittear En 12 años de gestión 114 personas ocuparon 23 ministerios creados por el Gobierno del presidente Morales. Una consulta elaborada por dat0s se destaca la capacidad de apenas 14 para ocupar puestos de mando en la administración. Ningún presidente en la era democrática había alcanzado índices de popularidad tan elevados como el presidente Morales. Este 2018 ha cumplido 12 años de ejercicio en el poder y ha tenido 114 colaboradores en sus diferentes carteras de Estado. Tampoco nunca como hasta ahora se habían creado tantos ministerios, en determinado momento sumaron 21 que, a su paso, han servido para hacer enroques de puestos entre unos y otros lo que le ha valido críticas por la ausencia de colaboradores eficientes. Datos escogió a un universo de 100 personalidades independientes de todos los rubros a quienes consultó su opinión sobre el comportamiento de los ministros de Evo, a quién consideran el mejor o la mejor en su puesto. Así también, conversó con analistas despojados de intereses partidistas para consultarles su criterio en la elección de cuál sería el gabinete ideal; puesta la lista de los 113 ministros que acompañaron en estos años al primer mandatario, se consideró el equipo ideal del Gobierno del MAS que como ningún otro partido, desde la recuperación de la democracia, no necesitó alianzas ni componendas para dividirse espacios de poder. Estos 12 años han sido de ejercicio pleno del partido ganador desde las elecciones de 2006, indicador que pone en evidencia que los escogidos no fueron ponderados en listas previas como ocurría antes, cuando dos o más partidos aliados definían por conveniencia a los elegidos en tal o cual cartera de Estado. Evo Morales ha tenido la atribución casi absoluta de escoger a las personas que lo acompañaron en estos años. De 114 ministros escogidos desde 2006 apenas 14 han sido habilitados como idóneos para asumir el desafió de conducir un ministerio Tras los resultados hay varios datos curiosos, por ejemplo la gran mayoría de los entrevistados dejó en blanco la casilla en los ministerios de Justicia, Autonomías, Deporte, Trabajo, Minería y Metalurgia, el desaparecido Ministerio de Transparencia, así como el de Desarrollo y Microempresas, Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Ninguno de los entrevistados valora la labor de las personas que pasaron durante estos 12 años por los mencionados ministerios. Otro dato curioso es que de los 113 ministros que ocuparon carteras de Estado desde enero de 2006 apenas 13 fueron calificados idóneos para ocupar puestos de mando en la administración central. Este 2018 se decía que por tratarse de un año preelectoral anticipado el presidente movería varias fichas en su tablero de ajedrez que tanto le gusta para mostrar un nuevo rostro de su Gobierno, pero contrariamente a ese criterio que había ganado fuerza incluso entre los afines al MAS, en la reciente crisis de gabinete -si es que así podría llamarse- dispuso apenas dos cambios poco trascendentales. De acuerdo a la opinión de los consultados para hacer la selección que hoy les presentamos, individualmente estos son los elegidos por orden de votación. Los colaboradores del gabinete ideal del presidente Morales. 1. Ministerio de Relaciones Exteriores. Apenas dos titulares en la cartera encargada de la relación internacional del Estado Plurinacional: David Choquehuanca Fernando Huanacuni El elegido en la titularidad de la política internacional ha sido el exministro David Choquehuanca. 2. Ministerio de la Presidencia. Se trata de un puesto altamente demandante sobre todo por el continuo movimiento del presidente; requiere un proceso de elaboración de la agenda en el día a día que resulta a veces extenuante para el equipo de este ministerio que está instalado a pocos pasos del despacho presidencial. Cinco fueron los elegidos en este puesto: Oscar Coca Carlos Romero Juan Ramón Quintana René Martinez Alfredo Rada El elegido en el equipo ideal en este puesto es Juan Ramón Quintana. 3. Ministerio de Gobierno. La seguridad nacional no ha sido uno de los fuertes de la presente administración, quizá esto explica la permanente rotación de autoridades en estos 12 años de gestión. Seis fueron los escogidos a ocupar esta cartera: Alicia Muñoz Alfredo Rada Sacha Lorenti Wilfredo Chávez Hugo Moldiz Carlos Romero (dos veces) El elegido en el equipo ideal es el actual ministro Carlos Romero. 4. Ministerio de Defensa Nacional. Se dice que en la presente gestión las FFAA han tenido un papel decisorio en el apoyo recíproco expresado en varios códigos de reafirmación y lineamientos. Sin embargo ningún militar ocupó la titularidad en Defensa. También durante este tiempo se especuló que había descontento al interior de la institución militar sobre todo de oficiales de rango inferior, pero a medida que transcurrieron todos estos años lo que queda es una buena relación entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas. Seis civiles fueron escogidos en el puesto: Walker San Miguel Cecilia Chacón Rubén Aldo Saavedra Jorge Ledezma Reymi Ferreira Javier Zabaleta El elegido en la titularidad de Defensa Walker San Miguel. 5. Ministerio de Minería y Metalurgia. Este ministerio tuvo años de gloria por la recuperación del precio de los minerales en el mercado internacional, favorecido con este episodio momentáneo sus autoridades no han temido la capacidad de generar valor agregado para la industrialización y hoy como en otras épocas la minería esta agobiada y en una relación de confronto entre los otrora poderosos sindicatos de la minería estatal, con los cooperativistas que han ganado peso en tamaño y fuerza. Pasaron por este ministerio siete dirigentes entre sindicales y políticos: Milton Gómez (dos veces) José Pimentel Walter Villarroel José Dalence Luis Alberto Echazu Mario Virreira Cesar Navarro Los encuestados opinan que ninguno de los titulares en esta cartera cumplió un trabajo regular y eficiente. Por lo tanto no hay un elegido. 6. Ministerio de Economía y Finanzas Púbicas. Indiscutiblemente se trata de un caso sui generis ya que en esta cartera de Estado concurrieron dos autoridades que han tenido a su cargo la misión de poner a andar el modelo de desarrollo productivo comunitario: Luis Arce Mario Guillen En este caso el alumno no ha superado al maestro. La renuncia de Arce por motivos de salud motivo el cambio de guardia en esta cartera de Estado. El escogido es Luis Arce de quien se especula podría volver a ocupar el ministerio en los siguientes meses. 7. Ministerio de Planificación y Desarrollo. Ha sido una de las carteras de Estado que más han inquietado al primer mandatario para partir de un punto neutro hacía la fluida relación con los inversores y los agentes de la cooperación internacional. Siete han sido las personas que han pasado por esta cartera de Estado: Viviana Caro Carlos Villegas Gabriel Loza Graciela Toro Noel Roberto Aguilar René Orellana Mariana Prado La elegida Viviana Caro que permaneció 5 años al frente de esta cartera de Estado 8. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Se trata de una cartera de Estado que no ha sido constante y sus pasos han conseguido orientar apenas en una parte la intensión del presidente Morales de conseguir gestión eficiente entre los actores involucrados del desarrollo productivo, Seis fueron los elegidos: Teresa Morales Susana Rivero Patricia Ballivian Hugo Salvatierra Antonia Rodriguez Verónica Ramos Eugenio Rojas Los encuestados opinan que en este ministerio nadie merece la titularidad. 9. Ministerio de Desarrollo y Microempresa. Se trata de un ministerio de muy bajo perfil a pesar de la importancia en el quehacer nacional donde gran parte de las empresas que se han abierto en estos años son medianas y pequeñas. No se consideraron opiniones en el cuestionario pero en este caso por ser recurrente la conclusión se establece que ninguno de los titulares en esta cartera de Estado ofició de portavoz de este importante sector, reducido por imposiciones y restricciones motivo por el que muchas de estas se vieron forzadas al cierre. Tres personalidades pasaron por este ministerio: Celinda Sosa Javier Hurtado Susana Rivero La casilla en la elección del mejor o la mejor en este ministerio permaneció vacía. 10. Ministerio de Desarrollo Rural. Este controvertido ministerio se ha mantenido agazapado sin poder levantar cabeza desde los escándalos derivados de la corrupción en el Fondo Indígena que a pesar de la intervención instruida por el Gobierno no ha vuelto a funcionar de manera adecuada y técnica. Cuatro autoridades tuvieron a su cargo la conducción de esta cartera: Nemesia Achacollo Carlos Romero Julia Ramos Cesar Cocarico El escogido el actual dignatario de Estado, Cesar Cocarico. 11. Ministerio de Justicia. Es sin dudarlo dos veces uno de los ministerios en el que el carácter de su gestión se ve reñido al resultado y el papel de la justicia que en el plano nacional sigue siendo politizado. Se trata de una cartera de Estado que ha adquirido en los últimos años proporciones y desafíos para los que aparentemente no está preparado. Seis ministros dirigieron esta cartera de Estado: Casimira Rodriguez Cecilia Luisa Ayllón Celima Torrico Nilda Copa Condori Virginia Velasco Condori Héctor Arce Es otro de los ministerios que mantuvieron casilla en blanco. 12. Ministerio de Educación. Ha mantenido una constante en los últimos años pero sin logros que la ubiquen en el sitial que merece la educación. Cuatro autoridades tuvieron a su cargo el manejo de la educación que mantiene bajo perfil de rendimiento y resultados: Félix Patzi Víctor Cáceres María Magdalena Cajías Noel Roberto Aguilar El escogido para ocupar el puesto es Félix Patzi, actualmente gobernador del departamento de La Paz por Sol bo. 13. Ministerio de Salud. El talón de Aquiles de la administración central. Así opinan los entrevistados. Se daba por descartado que en la última crisis de gabinete el pasado 22 de enero la actual titular de esta cartera sería removida de sus funciones sobre todo por el manejo caótico de la crisis en salud del que el Gobierno aún sigue sintiendo coletazos. Cinco fueron los ministros escogidos: Nilda Heredia Jorge Ramiro Tapia Sonia Polo Juan Carlos Calvimontes Ariana Campero La que mayor apoyo recibió en la titularidad de la cartera de salud ha sido Nila Heredia. 14. Ministerio de Comunicación. Se trata de una de las carteras más demandantes por el esfuerzo que conlleva acompañar una gestión de alta efervescencia, ideal para medir el temple de los que a su turno dividieron funciones al frente de la comunicación oficial. Cuatro fueron los escogidos para ocupar este puesto: Iván Canelas Amalia Dávila Marianela Paco Gisela Lopez El escogido en la titularidad en un eventual equipo ideal de colaboradores del presidente es Iván Canelas, actual gobernador del departamento de Cochabamba. 15. Ministerio de Culturas y Turismo. Ha sido un ministerio con alto perfil desde su creación. Entre los artistas que acompañaron la encuesta se cree que la apertura ha sido una materia a destacar, pero diferencian abiertamente con el espacio de la educación que mantiene niveles de apoyo muy bajos. Cinco fueron elegidos para conducir este ministerio: Pablo Groux (2 veces) Zulma Yugar Ely Salguero Marko Machicao Wilma Alanoca El escogido es Pablo Groux, que tuvo a su cargo el manejo del ministerio en dos ocasiones casi consecutiva s. 16. Ministerio de Deportes. Varios entrevistados no han tenido reparos en señalar la inoperancia de esta secretaria de Estado y del único titular que tuvo a su cargo los deportes. Los JJPP podrían haber sido una salvedad pero la desorganización mantuvo siempre a raya las iniciativas en el rubro del deporte: Tito Montaño La casilla se mantuvo en blanco. 17. Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Se trata de un ministerio que tuvo desde el inició de su creación un amplio respaldo del presidente en el entendido de que pasaban por allí proyectos estrella muchos de los cuales pudieron plasmarse en relacionamiento con actores económicos privados. Seis fueron los nominados al cargo: Salvador Ric Jerjes Mercado Oscar Coca Walter Delgadillo Vladimir Sánchez Milton Claros Ninguno de sus autoridades estuvo a la altura de los desafíos. Casilla en blanco. 18. Ministerio de Energía e Hidrocarburos: La nacionalización marcó un punto de partida que definió el rumbo de la política económica diseñada por el Gobierno. Por este ministerio pasaron nada menos que ocho autoridades: Andrés Soliz Rada Carlos Villegas Saúl Avalos Oscar Coca Luis F. Vincenti José Luis Gutiérrez Juan José H. Sosa Luis Alberto Sánchez Casi con la misma división de votos por un escaso margen los elegidos son Andrés Soliz Rada y Carlos Villegas. 19. Ministerio de Energía Rafael Alarcon La casilla permanece en blanco 20. Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Sin darse cuenta luego de las nacionalizaciones en el sector muy poca agua corrió en esta cartera de Estado. Una de las crisis más dramáticas que afrontaron vastas regiones del Occidente y en el Sur del país han puesto de manifiesto la ausencia de políticas en esta área que tuvo que ser declarada en emergencia con salidas imaginativas del propio presidente Morales. Nueve ministros: Abel Mamani Walter Valda René Orellana María Esther Udaeta Julieta Masiel Monje Felipe Quenta José Antonio Zamora M. Alejandra Moreira Carlos René Ortuño La casilla se mantuvo en blanco. 21. Ministerio de Transparencia. (Disuelto) La idea del presidente fue crear una unidad ministerial para establecer interrelación de denuncias por corrupción entre el Estado y el ciudadano afectado; quien con información fidedigna siente las bases para la apertura de una investigación. Sin dejar de ser una buena idea desde sus orígenes, esta cartera de Estado no tuvo la capacidad de definición y al correr el tiempo se convirtió en un apéndice del Ejecutivo y perdió su rol intermediador del que se le reclamo hasta su disolución. Ocuparon el puesto dos mujeres: Nardi Suxo Lenny Valdivia Los encuestados no destacaron la labor de ninguna de las dos autoridades que dirigieron ese ministerio creado para combatir la corrupción 22. Ministerio de Defensa Legal del Estado (Disuelto) Reemplazó a la Procuraduría General del Estado. La administración del presidente Evo Morales inició, en 2006, una serie de procesos de nacionalización y reversión de las empresas y áreas en favor del Estado lo que generó la instalación de procesos arbitrales en tribunales internacionales por parte de las compañías afectadas para solicitar la indemnización, al ver afectados sus intereses. A la fecha, Bolivia enfrenta seis arbitrajes por más de 800 millones de dólares, cuatro que están activos y dos en suspenso. Pasaron dos ministros por esta cartera de Estado: Héctor Arce Elizabeth Arismendi El escogido es el actual titular de Justicia Héctor Arce. 23. Ministerio de Autonomías (Disuelto) La desaparición del Ministerio de Autonomías ha dejado una incertidumbre sobre qué es lo que pasará con los procesos autonómicos que se desarrollan en el departamento de Tarija, en el Chaco y pueblos indígenas. También hay dudas sobre quién asumirá la coordinación del Pacto Fiscal. Tres fueron los nominados a ocupar el puesto: Carlos Romero Claudia Stacy Peña Hugo José Siles Carlos Romero vuelve a ser apuntado como el mejor en esta cartera estatal.