21F: Gobierno saca a las calles a miles de policías de civil

Agrandar la foto + Twittear El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que el 50% de los policías que serán desplegados hoy en el país para resguardar la seguridad estarán vestidos de civil, mientras que el otro 50% estará con uniforme.

El comandante general de la Policía, Faustino Mendoza, dijo el lunes que entre 12.000 y 15.000 policías estaban acuartelados. Romero afirmó que la mitad de los efectivos no estará con uniforme.

"Se va a aplicar un plan de seguridad donde un 50% de efectivos van a ser agentes civiles y otro 50% agentes uniformados en los distintos lugares del país", informó el ministro Romero desde Santa Cruz. La labor policial -indicó- será de carácter preventivo y, de acuerdo con información de Inteligencia, no se tiene situaciones de alarma que puedan suscitarse esta jornada.

La autoridad informó que la orden es que la Policía resguarde y esté presente en todas las movilizaciones anunciadas en el país y evite el bloqueo de caminos, especialmente de las carreteras que vinculan al eje troncal.

"Respetamos las movilizaciones, mientras sean pacíficas y no confrontacionales y no agredan derechos constitucionales de terceras personas", precisó la autoridad.

Romero agregó que también se decidió tener listos equipos antiexplosivos, aunque aclaró que esta determinación no responde a las explosiones registradas en Oruro, durante el Carnaval, sino que se trata de un procedimiento normal que se lleva adelante cuando hay "grandes aglomeraciones".



"Eso se hace siempre, no es por los hechos de Oruro. Siempre se hace un operativo preventivo en ese sentido", manifestó. Romero ya había anunciado que en "Santa Cruz y en el resto del país, vamos a tener un plan de seguridad que está muy bien elaborado y vamos a tener también un trabajo antiexplosivos, se van a revisar todos los lugares de concentración de gente con anticipación".

Mendoza, comandante general de la Policía, informó el lunes que se determinó el acuartelamiento de los efectivos policiales a nivel nacional, con el objetivo de brindar seguridad durante las manifestaciones que se anuncian a favor y en contra del 21F.

El jefe policial afirmó que se desplegarán policías antidisturbios "en lugares clave" para evitar el bloqueo de vías fundamentales. La autoridad añadió: "Vamos a trabajar en aquello, vamos a tener grupos operativos para evitar que ocurra aquello. Vamos a tener equipos con policías antidisturbios".

Tanto oficialistas como agrupaciones ciudadanas y opositores aseguraron que las movilizaciones programadas para hoy serán pacíficas. Desde las plataformas ciudadanas recomendaron "no provocar a los afines al oficialismo ni caer en provocaciones". Las medidas Manifestaciones Los colectivos ciudadanos y el MAS alistan para hoy manifestaciones a favor y en contra del 21F. Las actividades del bando oficialista se realizarán en la mañana, en rechazo al "día de la mentira", mientras que las fuerzas opositoras preparan desde un paro de actividades, en el día, hasta mitines, en la noche.

Marchas Hoy, los médicos, maestros, la UMSA junto con ciudadanos y otros sectores sociales preparan marchas y un cabildo para defender el voto de la mayoría de los bolivianos que rechazaron la reelección indefinida del presidente Evo Morales. Afirman que se pretende "atemorizar" a los movilizados

Las fuerzas de la oposición advirtieron que se pretende atemorizar a la población con el acuartelamiento policial y la iniciativa de que la mitad de efectivos, durante las movilizaciones del 21F, estén vestidos de civil.

"Lo que pretende el Gobierno es sembrar miedo en la población para que no salga a las movilizaciones de apoyo al 21F, pero el Gobierno se equivoca, porque la gente saldrá con mayor fuerza a marchar y a realizar un paro contundente", manifestó el diputado Luis Felipe Dorado, de Unidad Demócrata (UD).

El legislador recomendó a la ciudadanía que se movilice "sin temor" porque "se está defendiendo la democracia".

"Si la Policía quiere reprimir, la gente tendrá que reaccionar", agregó Dorado.

A su turno, el diputado opositor Norman Lazarte cuestionó que en otras manifestaciones de organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), la Policía "tenga una débil participación" para resguardar la seguridad de la población.

"Lo que pretenden es atemorizar, amedrentar a la ciudadanía que saldrá pacíficamente a las calles. Ahora, la Policía quiere salir de civil, de uniforme, de todo, pero en otras oportunidades apenas se los ve", lamentó. Finalmente, el senador Arturo Murillo, de UD, pidió al Gobierno no intervenir las movilizaciones en apoyo al 21F. "Cuidado que aparezcan los dinamitazos y se quiera culpar a terroristas. Nos preocupa que vayan a cometer alguna imprudencia los movimientos sociales", señaló el legislador.

