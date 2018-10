Acusado por caso Fondioc asume cargo de director de Justicia

Fotografia: cambio.bo Agrandar la foto + Twittear El pol茅mico dirigente de la Confederaci贸n de Ayllus y Marqas del Qollasuyo (Conamaq) af铆n al MAS, Hilari贸n Mamani, asumi贸 el cargo de director nacional de Justicia Ind铆gena, dependiente del Ministerio de Justicia, y declar贸 un patrimonio de 1,8 millones de bolivianos, a pesar de que 茅l mismo dijo en 2013 que no ten铆a un peso y que s贸lo viv铆a de sus cultivos. Mamani fue miembro del directorio del extinto Fondo de Desarrollo Ind铆gena entre 2014 y 2015 y fue acusado por ser el responsable de millonarios desv铆os de ese fondo. La posesi贸n de Mamani fue confirmada por el Ministerio de Justicia a trav茅s de un bolet铆n de prensa, donde se se帽ala que el dirigente tiene un amplio conocimiento de la justicia ind铆gena originario campesina e impuls贸 como apu mallku del Conamaq una de las cinco instituciones del pacto de unidad que particip贸 en la Cumbre Nacional de Justicia Ind铆gena Originario. Mamani fue jilliri apu mallku del Conamaq af铆n al Gobierno. Desde que dej贸 el cargo, se mantiene como parte de la direcci贸n nacional de MAS. El Ministerio de Justicia inform贸 que ahora Mamani asumir谩 como director de Justicia Ind铆gena y trabajar谩 bajo la dependencia del Viceministerio de Justicia Ind铆gena Originario Campesino. Mamani tambi茅n despert贸 pol茅mica por sus advertencias de "chicotear" a los opositores que se atrevan a hacer campa帽a o a buscar militantes en zonas donde el MAS tiene hegemon铆a. Tambi茅n advirti贸 con aplicar chicote contra los colectivos ciudadanos que participaron en las marchas del 6 de agosto en Potos铆 pidiendo respeto por el referendo del 21F. El dirigente tambi茅n lider贸 la toma de la sede de Conamaq en 2014, que termin贸 por fracturar esta organizaci贸n ind铆gena e instalar en ella una dirigencia af铆n al MAS. De acuerdo al extracto de la declaraci贸n jurada de bienes y rentas de la Contralor铆a General del Estado, el 4 de octubre Mamani jur贸 que posee un patrimonio neto de 1.885.080 bolivianos y no registra deudas ni pasivos. El diputado Am铆lcar Barral (UD) critic贸 el nombramiento de Mamani como autoridad judicial y cuestion贸 el "millonario" patrimonio del dirigente, ya que seg煤n reportes oficiales Mamani ofici贸 como dirigente del Conamaq desde el 2011 a la fecha. "Entr贸 sin un centavo al Conamaq, termin贸 su gesti贸n, ahora es (director) de Justicia Ind铆gena, entra a la pega con una fortuna de casi dos millones de fortuna, Fondo Ind铆gena y otros beneficios de ser dirigente de movimientos sociales", asever贸. En este sentido, el legislador dijo que le preocupa que un director de Justicia sea una persona sindicada de corrupci贸n y que no tiene la moral para asumir un cargo p煤blico. "Antes de asumir debi贸 explicar c贸mo obtuvo esos millones de bolivianos", dijo. 聽 "Nos preocupa que un director de Justicia Ind铆gena sea una persona sindicada de corrupci贸n" 聽 DATOS Exdirector de Fondioc apunt贸 a Mamani. En 2015, el exdirector del Fondioc, Marco Antonio Aramayo, identific贸 a cinco dirigentes, miembros del directorio de la entidad estatal, como los responsables del "desastre" en esa instancia, entre ellos a Hilari贸n Mamani. Mamani fue detenido por conducir ebrio auto oficial. En 2014, Tr谩nsito detuvo al dirigente de Conamaq Hilari贸n Mamani Navarro, aliado al Gobierno del presidente Evo Morales, por conducir ebrio el veh铆culo del Fondioc en una zona c茅ntrica de la ciudad de La Paz. El dirigente tambi茅n fue detenido en Potos铆. En 2013, Hilari贸n Mamani fue detenido en Potos铆 por la Polic铆a por conducir en estado de ebriedad. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario