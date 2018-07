Aguilar descarta encabezar comisión para refundar la UPEA

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El ministro de Educación, Roberto Aguilar, aseguró hoy que la propuesta de refundación de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) debe darse como parte de la autonomía universitaria y por lo tanto, descartó que su cartera vaya a liderar una comisión para este fin. El presidente Evo Morales dijo en pasados días que se debería "refundar" la UPEA para garantizar una "administración transparente y mejor calidad educativa", tras los dos meses de conflicto que enfrenta. Al respecto Aguilar manifestó que esto debe partir de un análisis interno de sus propias autoridades, docentes, estudiantes y ciudadanos de esa urbe. "A partir de su análisis, de su reflexión, la autonomía no excluye la participación de la sociedad en el contexto universitario, al contrario la incorpora, entonces la propia sociedad alteña tiene que ser quien evalúe, reflexione, que analice cómo está la UPEA y si responde a sus necesidades", dijo a los medios. Asimismo manifestó su preocupación por el tiempo que ya lleva el conflicto. "Innegablemente es un impacto social fuerte y ese es un aspecto que lo vamos a ver en el marco de sus necesidades, pero no hay ninguna comisión de refundación", añadió. La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) decidió ayer refundar la UPEA e iniciar auditorías, mientras que la casa superior de estudios consideró esa insinuación como "una broma" y ratificó su pedido de modificar la Ley 195 de Coparticipación Tributaria para obtener mayor presupuesto, así como retomar las medidas de presión y suspender el diálogo que se convocó para ayer. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario