Ampliado del MAS verá cómo hacer frente al 'Bolivia dijo No'

El Movimiento Al Socialismo (MAS) tendrá este sábado un ampliado nacional para definir acciones frente al 'Bolivia dijo No', que impulsan algunos colectivos ciudadanos, y diseñar la campaña de cara a a las elecciones generales que tendrán lugar en octubre de 2019. "Se estará asumiendo una posición clara y democrática de defensa de este proceso de cambio; para relanzar nuestra posición ideológica, política y programática; (así como) para definir una línea clara que se desarrollará, (estas) acciones no serán de confrontación, de violencia, (ni) de anarquía como los del 21F", dijo el jefe de bancada del oficialismo en Diputados, David Ramos. El concejal del MAS por La Paz, Jorge Silva, adelantó lo propio, explicando que se adoptarán estrategias para contrarrestar el grito de los activistas que se escucha tanto en el interior de Bolivia como en el extranjero, cuando autoridades del oficialismo desarrollan actividades masivas o acciones en representación del país. Acusa a la Embajada de EEUU de financiar el despliegue de estos grupos, tal como lo dijo en su momento el presidente Evo Morales, que calificó de "caraduras" a quienes, según su opinión, defienden "la mentira". Los datos indican que el encuentro de la dirigencia con la militancia del MAS en la capital cruceña tendrá lugar en instalaciones de la Central Obrera Departamental (COD), donde también se realizará un análisis de la coyuntura política nacional e internacional. La mañana de este viernes, la federación de cocaleros de Chimoré avaló la candidatura a la vicepresidencia de Álvaro García Linera, pese a que esa autoridad descartó en repetidas oportunidades que vuelva a integrar el binomio con Evo Morales. Dentro de su voto resolutivo, los interculturales del Trópico de Cochabamba se declaran en "campaña permanente hasta lograr una victoria aplastante" en los comicios de la próxima gestión.