Arce: informe de Venecia sobre reelección no tiene ningún efecto

Ante el informe preliminar que elevó la Comisión Europea de Democracia por el Derecho que señala que la reelección indefinida no es un derecho humano, el ministro de Justicia Héctor Arce, consideró hoy que esta posición no representa ningún efecto en Bolivia. Arce aseguró que la Comisión de Venecia no es un órgano oficial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por lo que no representa una posición oficial. Ayer, la Comisión de Venecia difundió un informe a solicitud de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde señala que "la reelección no es un derecho humano como tal, sino una modalidad del derecho a ser elegido", y manifiesta que está a favor de los límites del mandato presidencial en los regímenes presidencial y semipresidencial, porque ayuda a prevenir el abuso de poder. Los expertos constitucionales del Consejo de Europa prepararon el informe a solicitud de la Organización de los Estados Americanos "en el contexto de una mala práctica observada recientemente (en América Latina) de modificación de los términos presidenciales mediante una decisión de los tribunales constitucionales en lugar de un proceso de reforma". En noviembre el Tribunal Constitucional emitió un fallo que posibilita la repostulación del presidente Evo Morales para los comicios del 2019.