Arce: opositores quieren inhabilitar a Evo porque saben que ganará

El ministro de Justicia, Héctor Arce, señaló a los "candidatos potenciales" de la oposición de estar detrás de los colectivos ciudadanos que salieron a marchar el pasado 10 de octubre. La autoridad considera que lo único que se está buscando es ir a una elección sin Evo Morales, el "candidato favorito" en todas las encuestas de intención de voto. "Estas movilizaciones lo que pretenden es beneficiar a los posibles candidatos, entre ellos el señor (Carlos) Mesa, que aunque lo niega posiblemente sea candidato, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y otros que están instrumentalizando para ir a las elecciones sin el candidato ganador ", dijo Arce en una entrevista con el programa 'No Mentirás' de la red PAT. El ministro además calificó de un "falso debate" discutir en estos momentos quiénes están habilitados o no para ser candidatos en 2019 ya que existe un recurso legal en curso que decidirá si es que las actuales autoridades nacionales pueden aspirar a un nuevo mandato. "Hablar ahora de candidatos inhabilitados es un error", aseveró.