Arce recurre a Barrientos y a Jaime Paz para justificar renuncia y nueva postulación de Evo

Agrandar la foto + Twittear El procurador general del Estado, Héctor Arce, recurrió a los casos del exgobernante de facto René Barrientos Ortuño y del expresidente Jaime Paz Zamora, para justificar la intención del presidente Evo Morales de renunciar a su mandato para habilitarse a una nueva reelección. Indicó que tanto Barrientos, Jaime Paz, como el mismo Evo Morales al acortar su primer mandato, generaron jurisprudencia a favor de la repostulación del Mandatario a un nuevo período el 2019. Estos antecedentes, según Arce "nos permiten concluir en dos elementos esenciales para el presente análisis: Primero, el acortamiento de mandato posibilita la postulación para un nuevo periodo constitucional consecutivo, vale decir un periodo constitucional acortado finalmente no es considerado como un periodo cumplido esto a efectos del artículo 168 de la Constitución vigente. Y, segundo, para que la habilitación proceda, es necesaria la renuncia del servidor público en ejercicio". Caso Barrientos Mediante una columna de opinión, difundida en diversos medios de comunicación de Bolivia este domingo, Arce dijo que "esta ha sido la lógica, aplicada en su momento, en el caso del ex presidente René Barrientos Ortuño, que el 2 de enero de 1966 renuncia a la copresidencia para habilitarse como candidato presidencial. Ovando permanece ejerciendo hasta el 6 de agosto de 1966, fecha en la cual Barrientos jura nuevamente como Presidente Constitucional". Al respecto, el abogado y periodista Andrés Gómez, le hizo notar a Arce, mediante su cuenta de Facebook, que Barrientos "tomó el poder mediante un golpe de Estado". Caso Paz Zamora Arce recurre también a Jaime Paz Zamora, para recordar que éste "se postula como candidato a la presidencia para las elecciones de 1985, precisamente sobre la base del criterio antes mencionado". Recuerda que Paz Zamora, inicialmente es elegido vicepresidente por el Congreso de 1980 convocado en 1982 junto con Hernán Siles Zuazo para el periodo que se inició el 10 de octubre de 1982 y debería haber concluido el 10 de octubre de 1986, sin embargo, el presidente Siles acorta su mandato. "Al efecto Jaime Paz Zamora quedó constitucionalmente habilitado para postularse al cargo de presidente para las siguientes elecciones". Al respecto, Andrés Gómez rebate que "el acortamiento del mandato de Siles fue forzado por una crisis, y entre las consecuencias estuvo la renuncia de Jaime Paz. No fue una renuncia libre, por tanto no viene al caso como precedente". Caso Evo Morales Arce cita además un tercer antecedente referido al propio presidente Evo Morales, quien al no haber concluido su período constitucional entre 2006 y 2011, se habilitó para su tercer mandato. "Este precedente histórico reciente de nuestra vida institucional también nos permite afirmar que una nueva postulación, por acortamiento del periodo constitucional del Presidente es plenamente viable y constitucional, a la luz del Derecho boliviano", indica Arce. Al respecto, el abogado y periodista Andrés Gómez indica que la sentencia del Tribunal Constitucional que habilitó a Morales en 2014 "violó la Constitución, no hubo renuncia ni acortamiento forzado, sino desconocimiento del artículo transitorio que dice expresamente que se computa el mandato que Morales no quiso que se cuente". En ese marco, Gómez argumenta que si una renuncia habilita al Presidente "¿qué sentido tiene el artículo 168 de la CPE que limita el periodo de gobierno?, o peor aún, ¿para qué convocó a referéndum el 21 de febrero en el que fue derrotado?". En ese marco, el periodista señala que si Morales quiere renunciar puede hacerlo, pero "igual quedará inhabilitado porque el 21 de febrero la mayoría le dijo No". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario