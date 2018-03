Bancada del MAS-La Paz dió rollos de tela al 'banderazo'

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El subjefe de bancada del MAS-La Paz, Pedro Choque, dijo este viernes que la brigada parlamentaria del partido oficialista, aportó con rollos de tela para la campaña del banderazo que se desplegará este sábado sobre la carretera Oruro-La Paz. El diputado opositor Amilkar Barral dijo que eso refleja que el banderazo no tiene espíritu de civismo sino de un afán de impresionar al presidente Evo Morales. Dijo que no se obligó dar aportes a ningún funcionario de la Cámara de Diputados y que a nivel de la brigada, compuesta por 46 diputados, entre titulares y suplentes, decidieron impulsar la campaña desde las comisiones y comités legislativos con participación de sus organizaciones sociales. "En (reunión) de bancada nosotros nos hemos puesto, titulares a dos rollos y suplentes a un rollo de bandera. Cada uno se ha expresado de acuerdo al salario que se sirve y me imagino que todas las bancadas han decidido lo mismo para la causa marítima", manifestó a los medios de prensa. BARRAL: TELA PARA CAMPAÑA En base a estos antecedentes, Barral estima que tras la campaña del "banderazo", el presidente Evo Morales y el MAS tendrán mucha tela para cubrir la campaña electoral, porque el color de los casi 120 kilómetros, es coincidente con los símbolos del MAS. Dijo tener versiones en sentido que la actual campaña es promovida por presión a los servidores públicos de cada ministerio y de acuerdo a sus estimaciones hay un gasto cercano a los 10 millones de bolivianos, motivo por el que enviará peticiones de informe escrito a varios ministerios. "No había sido tanto el civismo, porque si sería civismo no estarían obligando a los servidores públicos a viajar camino a Oruro a sostener esa bandera. Yo creo que hay la intención de quiere impresionar no al mundo ni al Récord Guinness ni a Chile, sino al presidente Morales", manifestó a los medios de prensa. Lamentó que instituciones tan importantes como las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, teniendo tantas responsabilidades, sean utilizadas para levantar la bandera, sabiendo que la mayoría de la población no está de acuerdo ni siquiera con el color. CHOQUE: NO TODOS SOMOS DE LA MISMA CONDICION Sin embargo el diputado Choque descalificó las afirmaciones de Barral, recordando al opositor que no tiene moral para hablar de cobros, porque él fue quien cobró a sus dependientes en la Cámara de Diputados, motivo por el cual fue suspendido seis meses. "No todos somos de su misma condición" dijo el subjefe de brigada paceña. El diputado del MAS Lucio Gómez dijo que no es bueno sacar costos del banderazo, porque son aportes de las personas para exigir se cumpla el derecho boliviano de acceso soberano al Pacífico. "No podemos hablar de sumas económicas, si no es el desprendimiento de cada ciudadano con el fin de enviar un mensaje al mundo por una salida al mar", declaró escuetamente. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario