Barón niega que su designación en el Senado sea un premio

El recién posesionado presidente del Senado, Milton Barón negó que su designación sea como un premio por haber presentado la acción abstracta de inconstitucionalidad para habilitar al presidente Evo Morales como candidato en las elecciones de 2019. "Mi designación asumo que ha sido en función a las características al perfil que seguro reúno para ejercer un cargo de esta naturaleza", afirmó hoy. Barón defendió la reelección sin restricciones de las autoridades electas, entre ellas Morales, en su criterio la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza que es un "derecho humano político". "No pueden haber restricciones ni para la ciudadanía que tiene derecho de contar con todas las opciones electorales y tampoco se puede restringir a las autoridades electas a que vuelvan a presentar (como candidatos)", declaró el legislador. Aunque la Organización de Estados Americanos a través del Secretario General en la línea de la Comisión de Venecia sostuvo que la reelección indefinida no puede ser concebida como un derecho humano. Asambleístas del MAS presentaron el 19 de septiembre al TCP una acción abstracta de inconstitucionalidad contra cinco artículos de la Ley Régimen Electoral (026) y la inaplicabilidad de cuatro artículos de la Constitución Política del Estado (CPE). El objetivo era restituir derechos ciudadanos y políticos. Al prosperar dicho recurso, el Presidente, Vicepresidente, Gobernadores, Alcaldes, concejales y Asambleístas pueden presentarse a las próximas elecciones de 2019 y de 2020. El TCP avaló los argumentos del partido gobernante y declaró la inconstitucionalidad de varios artículos vinculados a la prohibición para la repostulación y reelección de autoridades electas.