Bartolinas quieren una mujer de Vice: 'Hay que ver quién jala'

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear La secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa", Segundina Flores, aseguró que su sector también quisiera colocar a una mujer obrera como acompañante de fórmula del presidente Evo Morales para las elecciones de 2019. ¿Quién no quisiera que un obrero acompañe o tal vez una mujer, por supuesto. Yo también cuánto no quisiéramos, pero nosotros estaremos ahí analizando de la capacidad. Hay que ver quién jala a la población boliviana", manifestó a Erbol. De esa manera recibió la determinación del XVII congreso de la COB, que a través de la comisión política, resolvió postular a un obrero como candidato a Vicepresidente del Estado, en reemplazo de Álvaro García Linera. Flores sostuvo que el pedido de la COB debe ser un trabajo de cada organización que conforma el Conalcam y las Bartolinas harán lo propio por su lado. El ministro Carlos Romero sostuvo que el pedido de la COB es una manifestación de convergencia en torno a la figura de Evo Morales y no descartó que se escucharán otras opciones dentro de la estructura política del MAS y de las organizaciones sociales. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario