Bartolinas' sugieren eliminar el pago del doble aguinaldo

Fotografia: El Deber La聽ejecutiva de la Confederaci贸n Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Segundina Flores, sugiri贸 la eliminaci贸n del pago del segundo aguinaldo en el pa铆s, debido a que el beneficio, a su juicio, genera conflictos y聽no beneficia al conjunto de la poblaci贸n boliviana. "Estoy proponiendo (que se elimine el doble aguinaldo porque) a veces va traer este problema de situaci贸n pol铆tica al pa铆s, entonces que nunca m谩s haya doble aguinaldo, que haya para otra cosa, para el desarrollo del pa铆s", declar贸 a la dirigente al portal 'Urgentebo'. Esta jornada la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) sostendr谩 una reuni贸n para definir las acciones ante la negativa del Gobierno de modificar el reglamento, mismo que fija un tope salarial de 15.000 bolivianos, el pago del 15% en especie y la cancelaci贸n hasta marzo. Alfredo Rada, ministro de la Presidencia, explic贸 en la v铆spera que solo un 3% de los trabajadores asalariados no recibir谩n el beneficio por ganar arriba del monto fijado y dio por cerrado el debate con la dirigencia de los obreros. La dirigente de las mujeres campesinas manifest贸 que m谩s del 80 por ciento de la poblaci贸n boliviana est谩 empleada en el sector informal y por lo tanto no accede al doble aguinaldo. Asimismo dijo que ahora la medida genera conflicto entre COB y Gobierno nacional. "Ese salario se va a traer un problema del pa铆s para nosotros, (por eso) nunca m谩s que sea doble aguinaldo en el pa铆s (...) Esta vez m谩s habr谩, pero ya nunca m谩s que haya doble aguinaldo", acot贸.