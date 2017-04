Bolivia apela a conciencia de Chile por detenidos

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El Gobierno de Bolivia espera la "conciencia de las autoridades chilenas" frente a la situación de los nueve ciudadanos que permanecen detenidos. El caso no encuentra solución, tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia al recurso de amparo que buscaba su liberación. "Nosotros no renunciamos a ninguna de las vías, seguimos trabajado en todas las vías en la parte jurídica, en la parte diplomática, esperando siempre la conciencia de las autoridades chilenas", dijo el canciller Fernando Huanacuni a Bolivia Tv desde Nueva York (EEUU). Ayer el ministro de la Presidencia, René Mertínez, invocó a la "reciprocidad" por parte del Gobierno de Michelle Bachelet, recordando como otros incidentes fueron resueltos. Consideró que el tema debe ser tratado como "conflicto diplomático" antes que un proceso penal. Familiares de los dos militares y siete funcionarios de la Aduana realizaron una vigilia en puertas del Consulado de Chile en La Paz, exigiendo su libertad. Calificaron de "injusta" la decisión de la justicia de la vecina nación. El presidente Evo Morales criticó la decisión en Chile y escribió en su cuenta en Twitter: "rechazo al amparo de los bolivianos procesados en Chile es un rechazo a la diplomacia, al derecho internacional y a la justicia". Los nueve ciudadanos fueron detenidos en la frontera el pasado 19 de marzo, hace 36 días. Permanecen en el penal de Alto Hospicio, acusados de robo con intimidación, portación ilegal de armas y contrabando. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario