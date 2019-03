Bolivia blinda su diplomacia con políticos y 'leales'

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear La diplomacia boliviana dio un giro rotundo a partir de la asunci√≥n al poder de Evo Morales. Y m√°s a√ļn en 2013, cuando se aprob√≥ la nueva Ley del Servicio Exterior. El eslogan de diplomacia de los pueblos, que instal√≥ el Gobierno, abre paso a que funcionarios asuman embajadas en el exterior sin contar experiencia diplom√°tica. Bolivia, en la regi√≥n, blind√≥ su servicio exterior con pol√≠ticos del Movimiento Al Socialismo (MAS). En Europa se ve dos embajadores con carrera diplom√°tica. Tambi√©n hay perfiles profesionales. Bolivia tiene 35 embajadas en el exterior, incluyendo la del Vaticano. En la lista de embajadores en Sudam√©rica hay tres exlegisladores del MAS: el cantautor Juan Enrique Jurado, en Ecuador; Santos Tito Veliz, en Argentina, y Edmundo Polo, en Colombia. En Italia se instal√≥ el exdiputado masista Carlos Aparicio. Tambi√©n existen tres exministros de Evo Morales con cargo de embajadores: Jos√©¬†Kinn, en Brasil; Ren√© Orellana, en Uruguay y Ramiro Tapia, en Espa√Īa. En la n√≥mina diplom√°- tica tambi√©n se incluye a dos dirigentes pol√≠ticos del MAS: Jos√© Paredes Co√≠mbra (funcionario y exviceministro), en Nicaragua; y Reynaldo Llanque, en Paraguay. Este √ļltimo fue asamble√≠sta departamental en Oruro. El √ļnico militar que engrosa el servicio exterior es Juan Gonzalo Dur√°n Flores, quien fue comandante general de las Fuerzas Armadas y ahora es embajador en Francia. Sebasti√°n Michel, embajador en Venezuela, y Pablo Canedo, encargado de negocios en Estados Unidos, fueron candidatos del oficialismo en las elecciones subnacionales de 2015. El primero a concejal por la ciudad de La Paz -pero antes fue viceministro de Comunicaci√≥n- y el segundo a la Gobernaci√≥n de Tarija. En M√©xico, un exfuncionario de la Canciller√≠a, con sede en La Paz, dirige la embajada boliviana. Se trata de Jos√© Crespo Fern√°ndez, allegado al excanciller David Choquehuanca. Dentro los perfiles profesionales est√°n Gustavo Rodr√≠guez Ostria, en Per√ļ; Eduardo Rodr√≠- guez Veltz√©, en los Pa√≠ses Bajos; Julio C√©sar Caballero, en la Santa Sede; Sergio Arispe Barrientos, en India; y N√©stor Bellavite Terceros, en B√©lgica. Los embajadores con carrera diplom√°tica son dos: V√≠ctor Veltz√© Michel, en Austria; y Heriberto Quispe Charca, en China. Designaciones pol√©micas

eg√ļn el portal digital de la Canciller√≠a, las embajadas de Bolivia en Alemania, Canad√°, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Egipto, Gran Breta√Īa, Ir√°n, Jap√≥n, Rusia, Saharaui, Serbia, Suecia y Suiza son dirigidas por ministros consejeros o secretarios. Ser√≠an 15 legaciones diplom√°ticas que no tienen embajadores. Las √ļltimas designaciones que engrosaron la lista diplom√°tica son de Pastor Mamani, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como embajador en Panam√° y Ramiro Guerrero, exfiscal general, como c√≥nsul general en Chile. El analista internacional √Ālvaro del Pozo considera que el Gobierno de Evo Morales no comprendi√≥ la esencia de la diplomacia y acus√≥ al jefe de Estado de "destruir" la carrera diplom√°tica del pa√≠s, que se hab√≠a consolidado, dice, desde la recuperaci√≥n de la democracia. "La designaci√≥n a lo largo de este periodo de Gobierno fue en el nivel de la prebenda; es decir, voy a premiar pol√≠ticamente a excomandantes militares, artistas o jugadores de f√ļtbol en cargos que deber√≠an ser ocupados por gente id√≥nea, gente formada para representar al Estado boliviano", remarca Del Pozo. En defensa sale el canciller Diego Pary. El ministro de Relaciones Exteriores se√Īala que la diplomacia boliviana dio un giro a partir de la llegada de Evo Morales y afirma que los cargos de embajadores y c√≥nsules dejaron de ser para perfiles intelectuales y exclusivos. Se enfoca, por ejemplo, en la designaci√≥n de Ramiro Guerrero y dice que es prematuro evaluarlo. "Lo importante es que hay que reconocer el profesionalismo de las personas, √©l (Guerrero) est√° iniciando una tarea y una vez que las cumpla habr√° que hacer las evaluaciones correspondientes. Cualquier otro comentario es prematuro", detalla Pary. Ley del Servicio Exterior

En esa misma l√≠nea camina el exministro y analista internacional Hugo Siles. El experto destaca que la nueva Ley del Servicio Exterior permite que personas que no est√©n especializadas en diplomacia puedan acceder al servicio exterior. Justifica que esta normativa permite la inclusi√≥n en la diplomacia, que antes, dice, estaba copada por c√≠rculos peque√Īos. La norma fue promulgada por Evo Morales en diciembre de 2013 y tiene como eje central la reposici√≥n de la carrera diplom√°tica sobre la base de un nuevo escalaf√≥n. La ley, adem√°s, establece tres formas para acceder al servicio exterior: por invitaci√≥n del Canciller; por convocatoria, a trav√©s de concurso de m√©ritos y ex√°menes de competencia; y para quienes se graduaron en la Academia Diplom√°tica Plurinacional. El analista internacional Andr√©s Guzm√°n Escobari lamenta que la actual estructura del servicio exterior tenga una base con perfiles pol√≠ticos y no diplom√°ticos. "Es una pena lo que pasa en nuestra diplomacia. No vamos a poner a un carpintero a realizar una cirug√≠a. En diplomacia tiene que haber gente profesional en diplomacia y relaciones internacionales, ya que es un tema complejo. Ese descuido trajo retrocesos y perjuicios para el Estado", dice.