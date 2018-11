Bolivia consigue pagar sólo $us18 MM por Mallku Khota

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear 聽 La Corte Permanente de Arbitraje dio la raz贸n al Estado boliviano en el proceso iniciado por la empresa canadiense South American Silver, respecto a la reversi贸n del yacimiento minero Mallku Khota ubicado en el norte de Potos铆, inform贸 el procurador Pablo Menacho. La transnacional exig铆a que se le pague 385,7 millones de d贸lares como resarcimiento, mientras que Bolivia s贸lo le ofreci贸 18 millones. El tribunal arbitral le dio la raz贸n al Estado Plurinacional y estableci贸 que el pago sea s贸lo de 18,7 millones de d贸lares. El proceso surge a prop贸sito del Decreto Supremo 1308, emitido en 2012, mediante el cual se revirti贸 la concesi贸n del yacimiento minero, para pacificar un conflicto social que se suscit贸 en la zona. Bolivia, a trav茅s de la Corporaci贸n Minera de Bolivia hizo una valuaci贸n de la inversi贸n de South American Silver en trabajos de exploraci贸n, y constat贸 que se trataba de 18 millones de d贸lares. La transnacional no acept贸 ese monto y sigui贸 el arbitraje. El Procurador expres贸 su satisfacci贸n con el laudo notificado este jueves al Estado, puesto que da la raz贸n plena a Bolivia en sus argumentos. "El tribunal ha se帽alado que Bolivia no violo la obligaci贸n de otorgar un trato justo y equitativo a los inversionistas extranjeros, Bolivia no viol贸 la obligaci贸n de brindar plena protecci贸n y seguridad a la inversi贸n extranjera, Bolivia no viol贸 la obligaci贸n de adoptar medidas de no adoptar medidas arbitrarias y discriminatorias contra el inversionista extranjero, y Bolivia no viol贸 la obligaci贸n de proveer un trato igualitario al de sus inversionistas locales", detall贸. Menacho indic贸 adem谩s que la Corte determin贸 que South American Silver pague el 65% de los costos administrativos del arbitraje. Revel贸 tambi茅n que el Estado gast贸 2,3 millones de d贸lares en la contrataci贸n de abogados, pero aclar贸 que se trata de una cifra "austera" considerando que el tama帽o de la demanda era de 385 millones. Destac贸 que con este proceso de reversi贸n el Estado boliviano tiene como su propiedad un yacimiento de valuado en 8 mil millones de d贸lares. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario