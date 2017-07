Bolivia entrega a carabineros chilenos

Fotografia: EFE Agrandar la foto + Twittear El Gobierno retornó ayer a los dos carabineros chilenos detenidos el viernes pasado en territorio boliviano, reiterando una vez más que el país no abriga sentimientos de venganza e invitando a Chile a retomar el diálogo sobre problemas fronterizos. También destacó que los policías detenidos pueden volver "cuando quieran", pues no fueron expulsados ni sometidos a justicia ordinaria. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, admitió que hubo división en el Gobierno sobre este tema y que dirimió el presidente Evo Morales. Chile, en tanto, mediante un comunicado de su Cancillería, pidió el "cese de hostilidad" presuntamente cometido por Bolivia a ese país para iniciar el diálogo. También sugirió dejar de hacer propaganda con los carabineros. Pese a que inicialmente se había anunciado para las 11:00 en Pisiga, el acto de "restitución" del suboficial Jaime Díaz y el cabo segundo Nicolás Morales ocurrió cerca de las 13:45 en Tambo Quemado. Allí, el director nacional de Carabineros de Chile, Bruno Villalobos, y el comandante de la Policía boliviana, Abel de la Barra, sellaron, con un "abrazo de paz", la entrega de los dos policías chilenos. Romero, en tanto, dejó en claro que la devolución no implica expulsión. "Cumplimos con la instrucción del Presidente para materializar la entrega de nuestros hermanos carabineros, no los estamos expulsando, sino permitiendo que sean restituidos a su patria, serán siempre bienvenidos en nuestro territorio cuando quieran visitarnos", dijo. El titular de Gobierno reiteró que se otorgó todas las garantías a los carabineros, a quienes se trató con respeto y dignidad. "Así lo certificaron los médicos de la Cruz Roja Internacional, nos sentimos en paz", acotó. El senador chileno Alejandro Navarro, que visitó a sus compatriotas detenidos, dijo que si bien respeta las decisiones del Gobierno de Michelle Bachelet respecto a los nueve bolivianos detenidos, no comparte la forma cómo se trató el asunto. "Ambos, policías de Bolivia y carabineros de Chile, ojalá puedan trabajar contra el narcotráfico y el contrabando", dijo. En La Paz, el ministro de Justicia, Héctor Arce, expresó su deseo de que este hecho marque un "punto de inflexión" con Chile. "No les hemos dado ningún maltrato, los hemos tratado como deben ser, como hemos dicho siempre, cuando dos fuerzas regulares se encuentran en un incidente de frontera", dijo. Chile El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, en cambio, divulgó un comunicado en el que expresó que para que la invitación a retomar el diálogo tenga éxito "ayudaría (...) el cese de la hostilidad del Gobierno de Bolivia hacia el pueblo chileno y sus autoridades". En el comunicado, Chile añade que su Gobierno siempre ha estado a favor del diálogo sobre asuntos concretos de la relación fronteriza, incluyendo el combate al narcotráfico y el contrabando, lo cual fue comunicado a Bolivia en varias oportunidades a través de canales diplomáticos, y recientemente expresado por el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz al canciller Fernando Huanacuni. En el mismo pronunciamiento, el Gobierno chileno invita al Gobierno de Bolivia a concordar, a la brevedad, las bases técnicas operativas para implementar plenamente el acuerdo. El comunicado añade también que, a diferencia de lo comunicado por Evo Morales, Chile sí hizo gestiones para liberar a los carabineros y sugirió a Bolivia no hacer propaganda con este hecho. "La instrumentalización de situaciones fronterizas para fines propagandísticos, el procurar movilizar a la opinión pública a través de actos de provocación y declaraciones destempladas resultan contraproducentes". AÑADIÓ QUE AL FINAL FUE EL PRESIDENTE QUIEN DIRIMIÓ Romero admite división en Gobierno Cuando el ministro de Gobierno, Carlos Romero, hizo uso de la palabra tras devolver a los dos carabineros a Chile en Tambo Quemado, admitió que dentro del Gobierno nacional hubo posiciones divididas sobre el procedimiento a seguir. Según Romero, unos apostaban por aplicarles la justicia, mientras que otros apostaban por "actuar en la línea de los últimos años". "Finalmente, fue el Presidente (Evo Morales) el que dirimió en el sentido de que los carabineros retornen a su pueblo", añadió el Ministro. Romero hizo referencia a que en Bolivia no se tienen sentimientos de venganza y más bien consideró que Chile significa un gran aporte para la región. "A los carabineros se los ha tratado con respeto y con dignidad en su condición de humanos", cerró. Romero hizo estas declaraciones en alusión a los nueve bolivianos detenidos en Chile durante tres meses, procesados y expulsados de ese país tras ser acusados de varios delitos. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario