Bolivia firmó en 2017 acuerdos hidrocarburíferos con Rusia

Hace siete meses, en noviembre de 2017, el Gobierno, mediante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), suscribió seis acuerdos millonarios con la petrolera rusa Gazprom, además de otras "expresiones de interés" para la exploración con otras petroleras. Según ABI, los acuerdos fueron para promover el consumo de gas natural vehicular (GNV), crear una sociedad en la comercialización del gas natural licuado (GNL) y gas natural comprimido (GNC); además de negociación de contratos de exploración, producción y explotación de gas en Bolivia. El presidente Evo Morales, que el martes viajará a Rusia -a dos días la inauguración del Mundial de fútbol-, informó que firmará importantes acuerdos en el tema de hidrocarburos. "En Rusia vamos a firmar una inversión de 1.000 millones de dólares para el tema de hidrocarburos", justificó. Aduciendo el mismo motivo (reuniones con autoridades para firmar importantes acuerdos en favor del país), el presidente Morales asistió, por ejemplo, a la inauguración del mundial de Sudáfrica 2010. Para esa copa del mundo, el Primer Mandatario dijo que su viaje no sólo era para ver el Mundial, sino para firmar acuerdos bilaterales con su par sudafricano, Jacob Zuma, y profundizar las relaciones bilaterales creando embajadas, anuncio que no se concretó. Además, Morales no pudo reunirse con el presidente de ese país. En el caso de Brasil 2014, Morales también afirmó que se reuniría con su entonces colega Dilma Rousseff y, además, indicó que el objetivo del viaje era traer desde Río de Janeiro al secretario ejecutivo de la ONU, Ban Ki-Moon, para garantizar su presencia en la Cumbre del G77 más China, pues Bolivia era sede. El Presidente también viajó a la inauguración de la Copa América en EEUU en 2016 y fue el único presidente que asistió a ese evento. Morales viajará a Rusia en un momento en que los hoteles "viven" una fiesta especulativa, pues algunos, según Sputnik, incrementaron su tarifa hasta en más del 800%, ante la visita de miles de fanáticos que llegan para presenciar los partidos del Mundial. De acuerdo al cálculo que realizó el líder de UN, Samuel Doria Medina, el viaje del presidente Morales a Rusia demandará un gasto de 2,2 millones de bolivianos. "El costo por hora de este avión, que incluye combustible, tripulación, seguro, mantenimiento y depreciación, es de 5.000 dólares. El viaje de ida sería de 100 mil dólares y obviamente la vuelta serían otros 100 mil dólares", dijo Doria Medina, y agregó que a ese monto se deben sumar viáticos y hoteles. El dirigente de los cocaleros Leonardo Loza sostuvo que Morales "tiene derecho" de viajar para ver el partido inaugural del Mundial Rusia 2018 porque "es el único presidente que ama el deporte, en ese sentido ama el Mundial y verá el Mundial en Rusia". Agregó que el viaje del Presidente estaba programado con anterioridad y "por coincidencia" la reunión con autoridades de Rusia se concretó el día que se jugará el partido inaugural. El dirigente campesino Jacinto Herrera dijo que "es un derecho" que Evo vaya al Mundial. Consultado si Evo debería viajar con sus propios recursos, sostuvo: "No, viaja a Rusia por Bolivia".