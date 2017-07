Bolivia rechaza versión chilena sobre Silala y observa violación de reserva

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales rechazó este martes los argumentos de Chile que sostiene que el Silala tiene una formación de 8.400 años y que a lo largo del tiempo se formó una quebrada por la cual discurren las aguas hacia territorio chileno. Morales lamentó que la presidenta Michelle Bachelet y su canciller Heraldo Muñoz violen el principio de reserva dispuesto por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, al revelar el contenido que la memoria chilena que fue entrega ayer. En una declaración de prensa efectuada en Palacio de Gobierno, Morales dijo que el agente boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé ha sido notificado con la memoria chilena dentro del caso denominado "Estatus y Uso de las Aguas del Silala". Dijo que ve con agrado que Chile reconozca el uso de los medios pacíficos para resolver controversias entre estados y no objete la competencia de la Corte para conocer y resolver los temas pendientes que tiene con Bolivia. "En atención a que el reglamento de la Corte prevé que la memoria presentada por un estado tiene carácter reservado hasta que la misma disponga su publicidad, el gobierno de Bolivia no hará referencia alguna a su contenido. Sin embargo rechaza categóricamente las declaraciones de Michelle Bachelet y su canciller Heraldo Muñoz, que no solo vulnera las disposiciones de la Corte al revelar de manera interesada e inexacta los alcances de la disputa, sino que provocan abiertamente un debate público innecesario en los medios", indicó. Señaló que llama profundamente la atención, la contradictoria postura de Chile que decide demandar a Bolivia ante estrados internacionales, cuando al mismo tiempo admite aprovechar unilateralmente por medio de una infraestructura artificial, la totalidad de las aguas del Silala que emergen del territorio boliviano, desconociendo cualquier tipo de compensación o voluntad por una solución consensuada. También expresó su sorpresa por la defensa que hace Chile del uso no vital del recurso de agua fresca en desmedro de la madre tierra. Anunció que el gobierno de Bolivia procederá al análisis minucioso de cada uno de los argumentos presentados por Chile, los cuales serán debidamente contrastados con la documentación que cuenta y que servirá para el equipo de expertos nacionales e internacionales, elabore y presente la contrademanda de Bolivia hasta el próximo 3 de julio de 2018. "Bolivia responderá debidamente a la demanda presentada por Chile, preservando los intereses y recursos naturales del país y sobre todo, precautelando al agua como fuente de vida y la preservación y sostenibilidad del medio ambiente", agregó el mandatario sin dar opción a preguntas de los periodistas. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario