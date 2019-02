Fotografia: Ministerio de Salud Agrandar la foto + Twittear La ministra de Salud, Gabriela Monta帽o, se reuni贸 este lunes con el secretario de Salud de Argentina, Adolfo Rubinespein, con miras a la elaboraci贸n de un acuerdo de reciprocidad de atenci贸n m茅dica para ciudadanos no residentes de ambos pa铆ses. Rubinespein adelant贸 que las negociaciones est谩n avanzando y aguarda que en pocos meses puedan alcanzar un acuerdo que viabilice la atenci贸n de las emergencias y otro tipo de prestaciones de alto costo聽a ciudadanos bolivianos y argentinos no residentes de ambos pa铆ses. "Estamos trabajando concretamente en la firma de un acuerdo que d茅 marco a unas negociaciones de grupos t茅cnicos para poder, en un tiempo prudencial, lograr un acuerdo de reciprocidad que transparente, efectivice y viabilice la atenci贸n de los ciudadanos no residentes en ambos pa铆ses", declar贸 Rubinespein, en conferencia de prensa. Monta帽o considera que las negociaciones van por buen camino y que el trabajo que se realizar谩 permitir谩 alcanzar un acuerdo en el que el principio de reciprocidad ser谩 el marco principal. "Estamos haciendo los esfuerzos para que el texto en lo que hace a los art铆culos vinculados a la salud puedan acordarse a la brevedad posible. Adem谩s esperamos generar mecanismos para que la atenci贸n en fronteras tenga un marco de cooperaci贸n mas estrecho", indic贸 Monta帽o. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario