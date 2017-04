Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dudó ayer de la posibilidad de que los Bs 2.600.000 hubieran sido quemados, como dijo el cabecilla del robo al vehículo de Brinks, Mariano Tardelli, puesto que también habría facilidad para enterrarlo o esconderlo. "Yo supongo que debe estar por ahí, porque esta gente se ha movido entre haciendas gigantes", dijo. Anunció que un equipo de laboratoristas fue al lugar para buscar pistas del dinero supuestamente incinerado. Romero indicó que durante el traslado de Tardelli desde la comunidad Naranjo, donde fue capturado, hasta la ciudad de Santa Cruz, el brasileño lamentó que hubieran sido 2,6 millones de bolivianos y no la misma cantidad en dólares. Por su parte, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Gonzalo Medina, aseguró que Tardelli se encontraba fumando "su droga" cuando llegaron los efectivos de la Policía a Hacienda Laura, y que el brasileño, al percatarse de ello, comenzó a disparar, logrando herir al capitán Fernando Moreira, uno de los cinco policías heridos en dicho enfrentamiento suscitado el viernes 31 de marzo. El atraco al vehículo de la empresa Brinks, perpetrado el pasado 30 de marzo en Roboré, fue planificado con al menos dos meses de anticipación por ocho personas que se reunían en la Hacienda Laura, de propiedad de Mariano Tardelli, el cabecilla de esta organización criminal que tiene nexos con el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea. Esta planificación tuvo lugar, según el Fiscal, con el aporte del peruano Pablo Rolando Guzmán de la Cruz que realizó un seguimiento al movimiento y la frecuencia del vehículo que transportaba valores, los cuales habrían sido quemados por los asaltantes tiempo después del enfrentamiento con la Policía en Hacienda Laura. Larrea informó que Tardelli admitió que los dólares fueron repartidos entre los miembros de esta organización criminal, mientras que los billetes de moneda nacional fueron quemados, ya que los delincuentes procuraron no internarse al monte con demasiado peso. Sin embargo, esta situación todavía es manejada con reserva por parte de la Fiscalía y la Policía, puesto que se trata sólo de la versión de Tardelli, de la cual todavía no hay ninguna prueba. Según el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, Tardelli hace referencia a la decisión adoptada por los asaltantes de repartirse el dinero en montos de a 50.000 dólares. ENVÍAN A HOSPITAL A TARDELLI POR HERIDA DE BALA INFECTADA El brasileño Mariano Tardelli fue enviado de manera preventiva a la cárcel de Palmasola de Santa Cruz el pasado domingo, permanece delicado de salud a causa de un impacto de bala que recibió a la altura del hombro derecho, herida que, con el paso de los días y la falta de tratamiento, albergó a parásitos (gusanos). Por este motivo, Tardelli fue trasladado ayer hacia el hospital San Juan de Dios de esta ciudad para realizarle una cirugía con que se pueda extraer el proyectil que permanece en el interior de su cuerpo desde hace 12 días. El abogado del líder de esta organización criminal indicó que su cliente está delicado de salud y asumirá su defensa para evitar que sus derechos sean vulnerados, puesto que se encuentra en un estado de deshidratación por haber reducido al menos 12 kilos de peso y con riesgo de una septicemia producto de la infección. En tanto, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz, Gonzalo Medina, informó que enviaron a varios efectivos de esa institución al monte para buscar a los atracadores de la remesa de Brinks, pese a condiciones adversas. ASEGURAN QUE ES CUESTIÓN DE TIEMPO Policía tras la pista de al menos 10 prófugos El viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, informó que todavía hay al menos 10 personas ligadas al atraco de Brinks en calidad de prófugas y que estarían escondidos en el bosque próximo a la comunidad Santa Ana. Detalló que entre estos supuestos delincuentes se identificó Romer Méndez, dirigente de dicha comunidad que, a decir de Aparicio, inició una campaña mediática de desprestigio al trabajo de la Policía con el fin de forjar una cortina de humo que permita escapar a Tardelli y demás atracadores. La lista de prófugos se amplía con Dilio Méndez, hijo del mencionado dirigente, que estaría ligado a esta banda delincuencial cumpliendo funciones logísticas para aprovisionar alimentos, ropa y medicamentos a los asaltantes que estaban en el monte. Asimismo, Aparicio dijo que se encuentran prófugos las siguientes personas: Julio César Hurtado Landívar, alias "Gordinho", y otros identificados con los seudónimos de "Mauricio", "Magrinho", "Coroina", "Jugador", "Baia" (quien se presume que habría escapado hacia Corumbá, Brasil), "Madruga" y "Menono". Sin embargo, el viceministro explicó que los operativos en la zona continúan, así como el control en la frontera con Brasil y Paraguay. Agregó que la Policía tiene cercado el perímetro donde se encuentran dichas personas y su captura es cuestión de tiempo. Por otro lado, Aparicio negó que el PCC opere en Bolivia, y que este atraco sólo tuvo la presencia de emisarios de esta organización criminal que fueron requeridos por Tardelli y contactados por Luis Miguel Monteiro Duarte. El fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea, informó que el Ministerio Público logró la detención preventiva de Tardelli y sus cómplices, por los delitos de robo agravado, organización criminal, portación de armas y otros. Niegan dopaje El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, negó "categóricamente" la versión de que comunarios de Naranjos, en la Chiquitania cruceña, hayan sido los artífices de la captura de Mariano Tardelli usando tabletas para doparlo. "Niego completa y categóricamente esta versión que es malintencionada y está destinada a menospreciar el trabajo de la Policía boliviana que en esta oportunidad ha sido eficiente, ha sido oportuna y ha permitido desbaratar en un tiempo récord a un banda criminal", manifestó el Viceministro en entrevista con el programa La Tarde en Directo de Erbol.