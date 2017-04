Brinks: la banda esperaba botín de más de 2 millones de dólares

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear

declaración Mariano Luis Tardelli, cabecilla de la organización delictiva que perpetró el atraco. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que el dinero robado a Brinks, en suma 723.000 dólares, sigue en el sector y no fue quemado, como dijo en sudeclaración "Supongo que el dinero debe estar por ahí, esta gente se ha movido por algunas haciendas, de 2.000 a 3.000 hectáreas. No es creíble ese cuento de que el dinero se quemó en el enfrentamiento con la Policía", dijo la autoridad en entrevista con radio Compañera. Señaló que "Tardelli dijo que el dinero en bolivianos se quemó y los dólares se repartieron entre los criminales. Se quemó por accidente, porque abrieron una garrafa para su escapatoria". Sin embargo, resto credibilidad a esa versión y explicó que enviaron especialistas para que se busque el botín. Romero además reveló fragmentos de la conversación que tuvo con el delincuente tras su captura, donde él dijo: "operativo de mier..., porque no había la cantidad de dinero que nos han dicho". Ellos, los criminales, suponían que el monto superaba los dos millones de dólares. Ratificó además que Tardelli es el líder de la organización criminal, debido a que cuando arribó en helicóptero a Santa Cruz, en tono de reprocho y portugués, recriminó a Luis Miguel Monteiro Duarte, ciudadano brasileño detenido, indicando que "lo ha traicionado" "Tardelli ha establecido muchas coordinaciones en la zona, una comunidad entera le ha prestado seguridad. Ha reconocido que los dirigentes han recibido dinero (...) Tardelli seguramente ha enviado droga más de una vez. Hay operativos en la zona de la FELCN que estarían relacionados con Tardelli", precisó Romero. Lamentó que existieran pobladores del sector que le prestaron atención y ayuda para fugar. Informó que el jueves ya se tenían indicios para su captura, pero producto de una "filtración" de información se cayó la intervención policial. En conferencia de prensa el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, sostuvo: "Queremos negar que el PCC esté asentado en Bolivia. Existe una avanzada del PCC, por ejemplo en la cárcel de Palmasola hay dos brasileños que encabezaron varios atracos a joyerías". Tardelli también estaría relacionado a la compra de piedras preciosas para sacarlas ilegalmente del país y por eso continúa la búsqueda de otros 10 implicados en el asalto. Algunos de ellos habría cometido alrededor de unos 57 crímenes en territorio brasileño. Junto a Tardello ayer una juez dispuso la detención en Palmasola de Luis Miguel Monteiro Duarte, Nataly Cuéllar Franco, (novia de Mariano Tardelli), el peruano Pablo Rolando Guzmán de la Cruz y Yobana Franco Méndez. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario