CIDH desestimara medidas contra reelección de Evo

Fotografia: comunicación.gob Agrandar la foto + Twittear El comisionado del organismo internacional informó que se descartaron las acciones cautelares solicitadas por opositores. El oficialismo ratifica que el presidente está habilitado para postularse. Enfatiza que el tema de la reelección está cerrado. El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, celebró este viernes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desestimara las acciones cautelares contra la reelección de Evo Morales, solicitadas por opositores con varios recursos. "En palabra oficial del alto comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, no hay ni habrá ningún tipo de medidas cautelares contra las decisiones soberanas, constitucionales, plenamente legales de nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional", dijo la autoridad en conferencia de prensa. El titular destacó las afirmaciones del representante de esa instancia, Francisco José Eguiguren, que cumple una visita oficial. "No se puede por medida cautelar discutir ni el contenido de una sentencia sin entrar al fondo, al análisis de la convención o a la normativa boliviana", sostuvo el delegado extranjero durante su estadía en Cochabamba. Rada agregó: "Como Gobierno, nosotros creemos que se confirma día a día aquellos aspectos que hemos ido planteando, que el alto comisionado Francisco Eguiguren, en su visita, se daría cuenta de la vitalidad democrática por la que atraviesa nuestro país, que acá en Bolivia se respetan todos los derechos y que, por lo tanto, no cabe ningún tipo de medidas cautelares ni nada que se les parezca respecto a nuestra democracia y a nuestro país, eso se confirma plenamente el día de hoy". El Movimiento Demócrata Social (MDS) y otras instancias presentaron ante la CIDH varios pedidos para que exista un pronunciamiento contra el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, que habilita al jefe de Estado y otras autoridades a repostularse sin restricciones. "El Tribunal Constitucional de Bolivia ha determinado mediante una sentencia que es inapelable, que es definitiva, que causa estado y que es de obligatorio cumplimiento, que la reelección del compañero Evo Morales es posible y aquellos anuncios que hacían voceros de la oposición, anuncios alarmistas, se develan falsos", agregó el ministro.