CIDH llega a Bolivia y MAS rechaza que tenga competencia sobre el 21F

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear La Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizar谩 su 171 periodo聽 ordinario de sesiones en la ciudad de Cochabamba entre el 7 y el 16 de febrero de 2019, confirm贸 el alto tribunal de la Organizaci贸n de Estados Americanos (OEA). En tanto, el Gobierno asegur贸 que esta instituci贸n no tiene competencia para tratar la repostulaci贸n del presidente Evo Morales. La CIDH recibir谩 peticiones de audiencias y reuniones de trabajo para la sesi贸n de Cochabamba, pero no recibir谩 peticiones del pa铆s anfitri贸n, Bolivia, como es usual cuando el ente internacional visita a un pa铆s para sesionar. Asimismo, la CIDH confirm贸 que recibir谩 a una delegaci贸n boliviana en el 170掳 Per铆odo Ordinario de Sesiones, que se realizar谩 del 3 al 7 de diciembre de 2018 en su sede en Washington, Estados Unidos. Dentro de este cronograma, fij贸 para el mi茅rcoles 5 de diciembre de las 14:30 a 15:30 para considerar "la Reelecci贸n en Bolivia, la sentencia 84/17 y la Convenci贸n Americana". En este caso, los convocados son la Fundaci贸n Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (Fodhj)/Fundaci贸n de los Derechos Humanos y el Estado de Bolivia. El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, asegur贸 que Bolivia es un pa铆s soberano y que tiene sus propios mecanismos para resolver problemas internos. "(Entonces) el tema de la postulaci贸n del Presidente ha sido resuelto hace varios meses y para nosotros eso es un tema cerrado, aunque se paren de cabeza en alg煤n tribunal internacional o alguna instancia internacional que no tiene competencia sobre Bolivia", asegur贸 tras un acto en Cochabamba. En la misma l铆nea, el diputado V铆ctor Borda (MAS) calific贸 como una intromisi贸n el hecho de que esa instancia decida realizar el an谩lisis de una sentencia constitucional boliviana. En tanto, el diputado Wilson Santamar铆a de la opositora Unidad Dem贸crata (UD), al coincidir que en esta audiencia no se tomar谩n decisiones, dijo que es una primera comparecencia para que el organismo multilateral tome conocimiento del caso y escuche los argumentos de las partes involucradas. Asimismo, el constitucionalista Williams Bascop茅 explic贸 que este tipo de audiencias son usuales y que no generan decisi贸n, pero asegur贸 que se trata de un paso m谩s. "El informe que salga va a ser muy importante y tendr谩 mucha influencia a futuro, lo que se avecina no es una situaci贸n que tenga menos valor como quiere hacerlo ver el MAS", refiri贸. La Canciller铆a, en un comunicado, confirm贸 la audiencia y asegur贸 que precisa que en este tipo de audiencias "la CIDH no adopta decisiones sobre el tema abordado". Asimismo, el embajador ante la OEA, Jos茅 Alberto Gonzales, asegur贸 que se cre贸 una "falsa expectativa" en torno a la audiencia del 5 de diciembre, ya que la CIDH s贸lo escuchar谩 a las partes y no emitir谩 criterio. 聽 8 peticiones en la CIDH. Colectivos ciudadanos, autoridades y personalidades presentaron ocho peticiones a la CIDH y la OEA sobre el 21F. 聽 HAY 4 POSTULANTES Y HOY CIERRA PLAZO El presidente de la Comisi贸n Mixta de Constituci贸n, Ciro Zabala, inform贸 que hasta anoche hab铆a cuatro candidatos para postular como vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Se trata de Jacinto Condori Torres, V铆ctor Rub铆n de Celis, Irma Villavicencio Suarez y Juan Crist贸bal Arion Callisaya, que aspiran a ser un vocal titular o a seis vocal铆as suplentes. Sin embargo, asever贸 que 20 personas est谩n tramitando los requisitos para postular al TSE, por lo que descart贸 que se ampl铆e el plazo. La recepci贸n de postulaciones estar谩 abierta hasta las 19:00 de hoy. 聽 DATOS Bar贸n dice que "no va a pasar nada" en la CIDH. El presidente del Senado, Milton Bar贸n, minimiz贸 los alcances de la audiencia de la CIDH, porque el 5 de diciembre "no va a pasar absolutamente nada", por lo tanto, dijo que las candidaturas de Evo Morales y 脕lvaro Garc铆a est谩n plenamente garantizadas. UD analiza recusar a Francisco Eguiguren. El diputado Wilson Santamar铆a afirm贸 que pedir谩 la recusaci贸n del magistrado de la CIDH Francisco Eguiguren, porque cuando lleg贸 a Bolivia adelant贸 criterios sobre el Gobierno de Evo Morales. 聽 AN脕LISIS Sergio Castro. Experto en derecho internacional El sistema interamericano puede frenar la reelecci贸n El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a trav茅s de la CIDH y posteriormente la Corte IDH, puede tomar decisiones fundamentales en el asunto de la reelecci贸n indefinida del presidente Evo Morales, y eso implica primero suspender la vigencia de la sentencia constitucional 84/2017 y, por tanto, implicar铆a su inhabilitaci贸n. El art铆culo 25 del reglamento de la CIDH establece: "En situaciones de gravedad y urgencia la Comisi贸n podr谩, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con una petici贸n o caso, se relacionar谩n con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de da帽o irreparable a las personas o al objeto de una petici贸n o caso pendiente ante los 贸rganos del Sistema Interamericano", estas medidas est谩n destinadas a impedir que una violaci贸n de derechos humanos persista o que se realice un da帽o irreparable. El problema aqu铆 es que la CIDH formalmente no tiene la posibilidad de ejercer jurisdicci贸n internacional y, por tanto, esta medida cautelar es una solicitud, no una obligaci贸n; pero esta salvedad est谩 complementada por el art铆culo 63 de la convenci贸n: "Si se tratare de asuntos que a煤n no est茅n sometidos a su conocimiento, podr谩 actuar a solicitud de la Comisi贸n". 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario