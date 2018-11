COB negoció 5 ministerios a cambio de Vicepresidencia

Agrandar la foto + Twittear Cinco ministerios en el 脫rgano Ejecutivo a cambio de la Vicepresidencia es el trueque que hizo la Central Obrera Boliviana (COB) a cambio de la candidatura a la Vicepresidencia que a pedido de Evo Morales, continuar谩 ostentando 脕lvaro Garc铆a en su tercera repostulaci贸n consecutiva junto al Jefe de Estado. El dirigente de los trabajadores petroleros del pa铆s, Nicanor Baltazar, afiliado al ente matriz, dijo que est谩n planteando hacerse cargo de los ministerios de Trabajo, Salud, Educaci贸n, Miner铆a e Hidrocarburos; petici贸n que qued贸 plasmada en un documento que fue suscrito por el presidente Evo Morales y los dirigentes cobistas en una anterior reuni贸n. "(El presidente Evo Morales) nos dijo que, yo quiero que me siga acompa帽ando (脕lvaro Garc铆a) en este per铆odo y nosotros tambi茅n hemos analizado este tema, es una solicitud del Presidente y nosotros hemos decidido no m谩s que vaya 脕lvaro Garc铆a y que la COB tenga mayor participaci贸n, vamos a plantear en el Ministerio de Salud, Trabajo, Educaci贸n, Miner铆a e Hidrocarburos", se帽al贸 el dirigente. El pasado martes en la ciudad de La Paz, la COB proclam贸 la candidatura de Evo Morales y 脕lvaro Garc铆a, retrocediendo en su pedido de que el pr贸ximo acompa帽ante de f贸rmula del mandatario sea un obrero o trabajador minero. Garc铆a hab铆a reiterado en varias ocasiones que ya no ser铆a la dupla de Morales. Sin embargo, esta determinaci贸n no fue aceptada con agrado por todos los afiliados a esa instituci贸n, tal es el caso de la Central Obrera Departamental (COD) de Chuquisaca y algunos dirigentes que al momento de proclamar a la dupla que gobierna Bolivia por casi trece a帽os, abandon贸 el acto. M脕S ESPACIOS Baltazar indic贸 que no solo est谩n buscando representatividad en el 脫rgano Ejecutivo, sino que quieren conformar un "bloque obrero" en el Legislativo y ser candidatos en las elecciones subnacionales del 2020, para administrar gobernaciones y municipios. Advirti贸 que ya es tiempo que dejen de ser solo espectadores y sean miembros activos en el proceso de cambio. Tienen previsto profundizar sobre este tema despu茅s de las elecciones primarias del pr贸ximo a帽o. "Nosotros tenemos que trabajar con el Gobierno y tenemos una demanda, ya no podemos solo por apoyar el proceso, porque tenemos reclamos de nuestros sectores, muchos de estos no cumplen con sus peticiones", resalt贸. En el mismo tema, la secretara ejecutiva de la Confederaci贸n de Mujeres Interculturales, Ang茅lica Ponce, dijo que varios sectores sociales afines al MAS deben ser parte activa del gobierno y es necesario ampliar los espacios en los ministerios, ya que ellos defendieron al partido oficialista. "Como ind铆genas creemos que el 50 por ciento de los ministerios deben estar manejados por las mujeres ind铆genas, porque en el pa铆s somos m谩s de la mitad de la poblaci贸n, es necesario exigir a nuestras representaciones que trabajen en este tema", puntualiz贸 Ponce. CUOTEO Tras conocer esta negociaci贸n, el diputado de Unidad Dem贸crata (UD), Gonzalo Barrientos, dijo que el Gobierno est谩 implementando el cuoteo de pegas que tanto criticaron de los gobiernos neoliberales. Adem谩s asegur贸 que esta es una forma de pagar los favores de sus aliados por el respaldo a la candidatura ilegal del binomio azul. Sin embargo, el dirigente de la Confederaci贸n Sindical 脷nica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Jacinto Herrera, rechaz贸 las acusaciones de la oposici贸n. Dijo que al ser parte del gobierno deben tener poder de decisi贸n en las instancias superiores del Estado. SERVILISMO El exdefensor del pueblo Waldo Albarrac铆n llam贸 "ma帽udos" a los dirigentes de la COB por haber proclamado al binomio oficialista, adem谩s de haber negociado su respaldo por cargos en el Ejecutivo. Dijo que ya nada queda de la "gloriosa COB" del pasado y que ahora s贸lo queda un organismo que promueve candidatos por intereses que van encima de sus reglamentos internos. "Hoy existe una COB conformada por dirigentes bur贸cratas y ma帽udos que est谩n negociando con las instancias de poder pol铆tico para conseguir prebendas econ贸micas", asegur贸 el rector de la UMSA. El exdirigente de la COB, Ricardo Tapia, dijo que el 20 de diciembre de 2018 ser谩 recordado como "el d铆a m谩s negro de la historia del sindicalismo boliviano", porque tras la proclamaci贸n de Morales "se ha enterrado los principios de la libertad sindical y de la pluralidad ideol贸gica". "Esto est谩 establecido en los estatutos de todas las organizaciones sindicales de nuestro pa铆s y es lamentable", cuestion贸 Tapia, quien adem谩s calific贸 de "pantomima" el ampliado en el que se proclam贸 a Garc铆a Linera como vicepresidente, siendo que la COB ten铆a pensado postular a un obrero para ese cargo. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario