Campero pide a médicos ya 'no meter más leña al fuego'

La ministra de Salud Ariana Campero exhortó este miércoles a los médicos cruceños a levantar las medidas de presión y retornar a sus actividades porque la principal demanda de los profesionales de la salud fue atendida al derogarse el artículo 205 sobre mala praxis del nuevo Código del Sistema Penal. "Se ha derogado el 205 y tiene haber una posición que busque de una vez la atención a los enfermos en el país. No hay que meter más leña al fuego sino más bien abran hospitales; el 205 está derogado", declaró en Palacio de Gobierno al concluir la sesión de Gabinete. Sostuvo que a estas alturas no hay ninguna motivación para seguir movilizados porque todos los acuerdos arribados se están cumplimiento de manera paulatina, según tiempos administrativos, técnicos o dependiendo la temática. Campero fue consultada sobre qué hospitales no estarían atendiendo aún, y pidió a los medios de comunicación hacer ese trabajo de verificación qué centros de salud todavía no existe normalidad en los servicios de salud. Sin embargo de manera particular se refirió al departamento de Santa Cruz, donde el Colegio Médico mantiene 56 días de huelga general indefinida, pidiendo esta vez la derogación del Código del Sistema Penal, tal como lo plantearon durante el masivo paro cívico del pasado viernes 12 de enero.