Candidato del MAS a la Vicepresidencia se definirá en 2019

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales volvió a cerrar el debate sobre su postulación en las próximas elecciones. Respecto a la candidatura a la vicepresidencia aseguró que será un tema que se decidirá el 2019. En la concentración por el Día de la Revolución Democrática y Cultural, las bases del MAS proclamaron a Morales como su candidato, no sucedió lo mismo con el vicepresidente, Álvaro García Linera, quien dijo en varias oportunidades que no volvería a ser candidato. Para Morales está prácticamente cerrado el tema de su nueva postulación: "Después de esta concentración ya no está en debate la candidatura a la presidencia. El 2019 cuando ya lleguen las convocatorias debatiremos la candidatura a la presidencia y vicepresidencia", sostuvo. Sobre García Linera manifestó que "como nunca con el Vicepresidente siempre nos hemos llevado bien". Comentó que no existen diferencias, tampoco límites en el trabajo y que a diferencia del pasado hubo siempre un contacto permanente de coordinación. Añadió que en el pasado la relación entre el presidente y vicepresidente siempre fue de tensión. Recordó que incluso las esposas del extinto presidente Hugo Banzer y del exvicepresidente, Jorge Quiroga, organizaban almuerzos para que ambos Mandatarios se hablen. García Linera llegó del brazo de Morales al Gobierno el 2006, después de su victoria el 2005. Desde ese tiempo han mantenido el binomio en los procesos electorales y al frente del Estado. Aunque para Morales el tema de una nueva postulación no está en debate, la oposición ha adoptado diferentes estrategias que apuntan a que se revise o se anule el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, que habilitó a los mandatarios y a las autoridades electas para la "reelección indefinida", o que las autoridades del Estado respeten los resultados del 21 de febrero de 2016, en el que se rechazó la modificación del artículo 168 referido a la reelección del presidente y vicepresidente. Aunque la interpretación del MAS es que dicho referendo se ha cumplido. El Mandatario anunció que después del aniversario del MAS, el Gobierno ingresará a sus actividades de gestión, por esa razón el miércoles en el gabinete decidirán la fecha para la realización del gabinete ampliado con el objetivo de acelerar y subir las inversiones.

