El Gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, pidió hoy una "tregua" a los opositores que denuncian irregularidades en contratos de los Juegos Suramericanos 2018, durante las dos semanas que durará el evento deportivo. "Estos Juegos Suramericanos no deben politizarse bajo ningún punto de vista, los problemas que podamos tener los cochabambinos y bolivianos los vamos a resolver en casa. No tenemos por qué generar conflictos de nivel político (...). Debemos generar una tregua durante todo el tiempo que duren los Juegos", manifestó Canelas. El Gobernador añadió que se debe generar un ambiente de unidad "sin colores políticos, sin intereses o ambiciones personales". "Hay gente que quiere seguir generando actitudes de carácter político interno que deben debatirse en otro escenario", añadió Canelas. Ante esta situación, el asambleísta de oposición, Fredy Gonzales, cuestionó las declaraciones de Canelas y dijo que no se puede pedir tregua ante hechos de corrupción. "En las contrataciones directas hay, lamentablemente, hechos irregulares. Creemos que el Gobernador no debe manejar este tema políticamente (...). En esta etapa de los Juegos se debe aclarar todo. No creemos que para actos de corrupción deba haber tregua", expresó Gonzales. Por otro lado, el Gobernador pidió que la población cochabambina tenga "la mayor cordialidad, hospitalidad y fraternidad" para recibir a los deportistas que llegarán de diferentes países al departamento para formar parte del evento. Con relación a las denuncias de varios atletas bolivianos sobre la falta de equipamiento y apoyo económico por parte del Estado, Canelas admitió que "en algunos casos están reclamando con derecho". La cita deportiva suramericana se realizará desde el 26 de mayo al 8 de junio en 43 escenarios y contará con la participación de más de 4.000 atletas de 14 países.