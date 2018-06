Canelas se disculpa y está dispuesto a ser procesado

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, se disculpó por sus declaraciones en contra de activistas de Santa Cruz que llegaron a la inauguración de los Juegos Suramericanos para expresar su defensa del referendo del 21 de febrero de 2016. "Yo tengo familia en Santa Cruz, si alguien se ha sentido afectado por alguna expresión que yo dije, por supuesto que tengo la humildad de expresar mis sinceras disculpas a quienes se sintieron afectados por eso", dijo. El pasado 29 de mayo, Canelas afirmó que "de ninguna manera vamos a pensar que algún cruceño venga (a Cochabamba) a gritar 'Bolivia dijo no' (...). No se dejen sorprender por extraños que vienen a tratar de dañar los Juegos Suramericanos". Esas expresiones generaron indignación en Santa Cruz, departamento donde se pidió la renuncia del gobernador de Cochabamba e incluso, la mañana de este viernes se formalizó una denuncia en el Ministerio Público por racismo y discriminación. Sin embargo, Canelas reiteró que se refirió exclusivamente al grupo de activistas de la oposición política, que defienden los resultados del referendo del 21F, y no a todos los cruceños. Además, "escuché que tienen la intención de procesarme, si quieren hacerlo por defender a Cochabamba, por defender a Bolivia, por soñar que estos Juegos sean los mejores en su historia, que lo hagan, no hay ningún problema sobre eso, tienen derecho, o están en su derecho", apuntó Canelas. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario