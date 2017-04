Caso Taladros: Achá tiene el apoyo de Evo Morales

Fotografia: hidrocarburosbolivia.com Agrandar la foto + Twittear El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró ayer que el titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, cuenta con el respaldo del presidente del Estado, Evo Morales.

Esto, a pesar de la denuncia en la Fiscalía en contra de 15 funcionarios de Yacimientos y de un particular, por supuestas irregularidades en el proceso de contratación de Drillmec para la provisión de tres taladros.

"Cuenta con el respaldo del Presidente del Estado, obvio que sí, Guillermo Achá es nuestro presidente de YPFB", aclaró.

Además, Sánchez puntualizó que el contrato entre YPFB y la empresa Drillmec, para la compra de tres taladros por 148 millones de dólares, no fue firmado por Achá.

"El contrato (con Drillmec) firmó YPFB, pero no el presidente Achá, fue el Vicepresidente", subrayó Sánchez tras participar del gabinete de ministros.

El pasado martes, el ministro de Justicia, Héctor Arce, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de 15 funcionarios de YPFB y el representante legal de la empresa italiana Drillmec, acusando a los implicados por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

Esta denuncia se basa en un documento en el cual se observaron irregularidades y un presunto sobreprecio en la adquisición de las perforadoras, presentado por el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo.

El informe cita la falta de presentación del documento de constitución de la empresa adjudicada y del registro tributario y se cuestionó que hubiese presentado un poder de operaciones "insuficiente" y sin validez, ya que el mismo no fue elaborado mediante un instrumento público en el país de origen.

También se observó la acción de terceras personas que habrían actuado alrededor del contrato.

Ayer, YPFB, mediante un comunicado de prensa, informó que apartó de sus funciones a los 15 servidores públicos denunciados ante la Fiscalía mientras concluyan las investigaciones.

"La estatal petrolera toma esta decisión con el objetivo de coadyuvar con las investigaciones iniciadas", indica la nota de prensa.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, señaló que ya se remitió la información de la denuncia a la Fiscalía Departamental de La Paz para que sea esta instancia la que aperture el proceso de investigación.

Asimismo, adelantó que a medida que avancen las investigaciones podrían incluirse otras personas cercanas al proceso de contratación.

"Si bien la denuncia incluye a ciertas personas, no quiere decir que se circunscriba sólo a ellas, precisamente la investigación puede hacer que ésta se amplíe a otras personas, no es un tema cerrado", explicó.