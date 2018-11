Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear Los productores de hoja de coca del tr贸pico de Cochabamba proclamaron ayer a Evo Morales Ayma y 脕lvaro Garc铆a Linera como el binomio rumbo a las elecciones de 2019 sin que haya opci贸n para otros candidatos durante las primarias que, seg煤n la Ley de Organizaciones Pol铆ticas, son obligatorias para profundizar la democracia interna. La decisi贸n se tom贸 en un ampliado de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Tr贸pico realizado ayer en la poblaci贸n de Lauca 脩. El vicepresidente de la Coordinadora, Andr贸nico Rodr铆guez, se帽al贸 que el 煤nico binomio rumbo a las elecciones de 2019 para el MAS es Evo Morales y 脕lvaro Garc铆a. Rodr铆guez anunci贸 que los productores de la hoja de coca se trasladar谩n al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en La Paz, para inscribir a sus candidatos. "Despu茅s de la proclamaci贸n oficial de Evo y 脕lvaro se cierra toda opci贸n de (cambio de) quien acompa帽a a nuestro hermano Evo; (el binomio) es Evo-脕lvaro (...). El s谩bado estaremos con m谩s de 1.200 dirigentes en La Paz, frente al 脫rgano Electoral para la inscripci贸n y habilitaci贸n de nuestro hermano presidente Evo y 脕lvaro Garc铆a Linera", comunic贸 Rodr铆guez, entrevistado por el canal estatal Bolivia TV. En tanto, el s谩bado, Morales sostuvo una reuni贸n con los representantes de las Seis Federaciones del Tr贸pico, en la que se ratific贸 una vez m谩s el apoyo a dicho binomio. Rodr铆guez pidi贸 a la oposici贸n que deje de lado las movilizaciones, como la del 6 de diciembre, para evitar la candidatura de Morales, y m谩s bien que se dedique a hacer campa帽a para enfrentar al MAS. "En el tr贸pico vamos a reunirnos en torno a la gesti贸n. Antes con discurso hemos logrado la presidencia, ahora tenemos tantas obras, por eso hemos dicho: Antes nosotros hemos contado con nuestros muertos y heridos, con los Gobiernos dictatoriales y neoliberales; ahora tenemos para contar tantas obras", expres贸. Al respecto, el analista Rolando Teller铆a explic贸: "La postulaci贸n de Morales y Garc铆a Linera, como el 煤nico binomio en el MAS, as铆 como de las diversas candidaturas tambi茅n como binomio 煤nico, ratifican que este proceso es absolutamente insulso, con 27 millones de despilfarro". Sigui贸: "Los resultados de este in煤til proceso se reflejar谩n en el campo electoral, a una oposici贸n dividida en siete fuerzas pol铆ticas. Sin embargo, es muy probable que el elector medio volcar谩 su apoyo en favor de la candidatura que eventualmente pueda hacerle frente a binomio oficialista". Mientras tanto, "en la din谩mica de estas primarias, las plataformas del 21F quedar谩n desportilladas. Su papel despu茅s del 8 de diciembre ir谩 menguando gradualmente". 聽 La postulaci贸n de un binomio 煤nico en el MAS y en otras fuerzas ratifica que las primarias son in煤tiles. 聽 LAS PRIMERAS ALIANZAS Las alianzas en la oposici贸n se han alejado del pedido de unidad que emergi贸 de varios sectores de la sociedad. Carlos Mesa, del FRI, ir谩 con Luis Revilla, alcalde de La Paz, con el frente Comunidad. En tanto, los Dem贸cratas reeditaron su uni贸n con Unidad Nacional. Por otro lado, el expresidente V铆ctor Hugo C谩rdenas oficializ贸 su candidatura con UCS. Y F茅lix Patzi, del MTS, anunci贸 que no har谩 alianzas con organizaciones. 聽 AN脕LISIS Fernando Salazar. Soci贸logo "El MAS como partido se somete al totalitarismo interno" La agenda electoral impuesta por el oficialismo, en su primera etapa de inscripci贸n de partidos y alianzas, confirma la polarizaci贸n social, pol铆tica y econ贸mica de los bolivianos. El MAS, como partido, se somete una vez m谩s al totalitarismo interno, carente de cultura democr谩tica. Evo Morales no acepta ning煤n cuestionamiento a su liderazgo, su pr谩ctica autoritaria se reproduce en el control y dominio que tiene en las Seis Federaciones del Tr贸pico, de las cuales es su ejecutivo por m谩s de tres d茅cadas. Desde ah铆 impone a su voluntad un control pol铆tico sin precedentes, en un territorio caracterizado en los 煤ltimos 13 a帽os como el "boom" econ贸mico de la producci贸n excedentaria de la hoja de coca. En el otro extremo, la oposici贸n ignor贸 el mandato social de unidad. Nuevamente, los intereses y ambiciones personales e ideol贸gicas se impusieron y fraccionaron al menos en cuatro grandes bloques. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario