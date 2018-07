Cocarico: se debe reactivar el debate sobre transgénicos

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear En el "Día Nacional de Trigo 2018", el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, reconoció la necesidad de reactivar el debate por el uso de transgénicos. "Nosotros tenemos una disyuntiva como bolivianos necesitamos debatir me doy cuenta que no vamos a ser competitivos en cuanto a cantidad si no asumimos ese tipo de políticas", dijo. Los productores y autoridades de Santa Cruz recalcaron la necesidad del uso de biotecnología y la aprobación del uso de transgénicos. Pidieron medidas urgentes del Gobierno para el impulso del sector agropecuario. "Con las cifras queremos que el gobierno replantee sus medidas económicas y le dé mayor impulso a este sector", manifestó el secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Santa Cruz, Luis Alpire. Alpire solicitó el inicio del programa para la implementación de riego del Gobierno para mitigar los problemas de la sequía. "5.951 hectáreas que debían iniciarse (del programa Mi riego) y hasta la fecha no podemos capear situaciones cómo está", afirmó. Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Oleoginosas y Trigo (Anapo), Richard Paz recordó las dificultades por las cuales atraviesa la producción y el mercado de trigo y otros granos. "Precisamos políticas y medidas urgentes. (...). Necesitamos mejorar la competitividad de nuestros productos", dijo. El 2015 fue el único año que se superó el 50 por ciento de la demanda interna de trigo de 700 mil de toneladas. El evento se realizó en el municipio de Okinawa con la presencia de más de 33 instituciones que presentaron nuevas variedades del grano de trigo. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario