Comisión de Diputados aprueba ley que elimina la intangibilidad del TIPNIS

Fotografia: APG

La Comisión de Región Amazónica, Tierra y Territorio de la Cámara de Diputados aprobó hoy en sus estaciones en grande y en detalle el proyecto de ley que elimina la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) dispuesta por la ley 180.

Se trata de un proyecto de ley presentado en junio pasado a la Cámara Baja por dirigentes indígenas afines al MAS que buscan anular la intangibilidad del TIPNIS, para aprovechar los recursos naturales con participación de privados, además de que se permita la construcción de la cuestionada carretera que atravesará el parque.

El presidente de la Comisión, Avilio Vaca, sustentó el proyecto de ley a la consulta realizada a los pueblos indígenas y la necesidad de mejorar las condiciones de vida de éstos, en lo que respecta a servicios de básicos, salud y otros.

"Aquí está el informe de la consulta que se hizo en esa región, este es el sustento técnico, aquí se establece la cantidad de comunidades que participaron, hay registro fotográfico y de actas", argumentó Vaca, según cita ANF.

El proyecto, denominado de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del TIPNIS, en su exposición de motivos da cuenta que la abrogación de la ley 180 permitirá garantizar la integridad del territorio en el largo plazo y el derecho de las comunidades para el desarrollo de su vida y su visión de futuro.

Es así que en artículo 10 de este proyecto de ley se aprueba el "aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el desarrollo de actividades productivas podrá realizarse con la participación de privados siempre que existan acuerdos o asociaciones con los pueblos indígenas del TIPNIS y la autorización y seguimiento de las entidades estatales competentes".

Para el representante nacional ante la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, Adolfo Chávez, la anulación de la intangibilidad dará vía libre a las actividades petroleras y mineras en el TIPNIS.

En la sesión de la comisión de Región Amazónica, el diputado Jaime Aramayo (UD) expresó su "disidencia" al proyecto con el argumento de que no tiene sustento técnico. Observó que fuera aprobado sin debate y análisis.

"He pedido mayor información y explicación, la Comisión no presentó un informe técnico para aprobar la norma. La exposición de motivos no me ha convencido y por eso mi voto es disidente, porque es un tema sensible, ya hay tres leyes vinculadas al TIPNIS", declaró el diputado opositor, cita ANF.

En agosto de 2011, miles de indígenas, junto a sus pequeños hijos, iniciaron su marcha en rechazo de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Luego de un mes de caminata, en septiembre de 2011, en Chaparina, al menos 500 efectivos policiales intervinieron violentamente la marcha. Los indígenas fueron golpeados, amordazados y maniatados con cinta adhesiva. Un grupo fue llevado a la fuerza a Rurrenabaque, otros huyeron a San Borja.

No obstante, seis días después, retomaron la caravana. En octubre, los indígenas llegaron a La Paz y lograron que se apruebe la Ley 180, que declara intangible a esa zona, y con ello se evitó la construcción de la carretera por el corazón del TIPNIS.